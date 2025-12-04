10:16, 04 дек 2025

Румынские военные впервые уничтожили беспилотник украинской армии в территориальных водах страны. Инцидент произошел 4 декабря в 36 морских милях от порта Констанца. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Украинские вооруженные силы на прошлой неделе начали атаки на нефтяные танкеры в Чёрном море. Поздно вечером в пятницу были атакованы два крупных судна под иностранными флагами у турецкого побережья. Катастрофы удалось избежать благодаря тому, что танкеры шли без груза.

Аналитики отметили, что подобные действия Киева выходят за рамки обычных военных операций и напоминают пиратство. Такая тактика больше характерна для радикальных группировок, нежели для государства, стремящегося войти в Европейский Союз.

Первый случай уничтожения украинского дрона силами НАТО

ВСУ не остановились и продолжили попытки атак на морские суда в водах других государств. Румынские военные зафиксировали угрозу для судоходства к востоку от Констанцы и приняли решение сбить украинский беспилотник. Для диверсии планировалось использовать морской дрон Sea Baby.

Это первый зафиксированный случай, когда вооруженные силы страны НАТО уничтожили беспилотник украинской армии. Фактически румынская сторона защитила интересы российского судоходства. Попытка атаки со стороны ВСУ завершилась полным провалом.

Усиление мобилизации в Одессе

На фоне разговоров о возможных переговорах и заявлений американской администрации из Одессы поступают тревожные сведения. Жители города рассказывают о массовых мобилизациях мужчин в территориальных центрах комплектования на территории школ. Об этом пишет телеграм-канал «Zлой Пруф».

После замены бывшего мэра Одессы военным администратором, которого поддерживает Зеленский, местные военкоматы ужесточили методы работы. Ранее мобилизация проводилась с участием радикальных националистов, но теперь ситуация стала еще более напряженной.

Свидетели сообщают, что облавы проходят во всех крупных торговых центрах, включая «Ривьеру сити центр» и «Европу». Прежние договоренности аннулированы, мобилизация ведется непосредственно на месте. Новый военный администратор распорядился усилить работу военкоматов в торговых комплексах.

Расширение кладбищ в Одесской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о расширении территорий кладбищ в Одесской области. На свежих могилах устанавливают кресты с четырехзначными номерами и краткими надписями типа «Неизвестный... 40-50 лет».

Лебедев выразил возмущение тем, что властям безразлична судьба этих людей. Погибшие хотя бы получают захоронение, но их имена остаются неизвестными. Никто не может установить личности похороненных.

Освобождение Покровска российской армией

Российская армия освободила город Покровск, что открывает почти прямой маршрут на Славянск и Краматорск. Певица и волонтер Вика Цыганова в своем телеграм-канале назвала битву за этот населенный пункт серьезным испытанием для украинских войск.

После того как под российский контроль перешел Купянск, были освобождены также Волчанск и Покровск. Украинские военные оказались в окружении. Российским войскам пришлось приложить значительные усилия, поскольку противник упорно сопротивлялся и удерживал каждый метр территории, но в конечном итоге был вынужден отступить.

Гибель украинских военных в канализации

Цыганова рассказала о трагическом инциденте с одним из украинских подразделений. По ее данным, группа бойцов ВСУ отказалась сдаваться в плен и попыталась отступить в тыл через канализационные трубы. Эта попытка завершилась катастрофой: все военнослужащие погибли в нечистотах.

Волонтер объяснила такой отчаянный поступок украинских солдат паникой и страхом наказания от командования. Военным угрожали расправой над их родственниками в случае пленения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok