«Нам не дают поднять головы»: вот и всё. Боевики ВСУ перешли на крик от новой тактики России. Всего одно слово вызвало взрывной эффект

09:12, 05 дек 2025

Украинские военнослужащие на Мирноградском направлении сообщают о возросшем давлении со стороны российских войск. Об этом 5 декабря рассказал украинский военный блогер с позывным «Мучной» в своих социальных сетях.

По словам украинского военного, ключевой особенностью действий российской армии стала методичность. На Мирноградском направлении в районе населённого пункта Светлое российские войска активно задействуют подразделения Центра «Рубикон».

Украинский блогер описывает тактику противника следующим образом: применяются дроны на оптоволокне, ведётся точечная работа по позициям, уничтожаются наблюдательные пункты. По его оценке, такое постоянное давление держит украинских военнослужащих в напряжении и не позволяет им действовать свободно.

Ситуация на западном фланге

Отдельно военный блогер остановился на обстановке на западном фланге. Там, по его информации, российские войска ведут прицельную артиллерийскую работу. Каждое строение и любое передвижение фиксируется и немедленно поражается. Украинский военный характеризует эти действия как медленные, но методичные, направленные на подавление любого манёвра противника.

По мнению «Мучного», одновременная активность на западном и северном флангах может свидетельствовать о подготовке к усилению давления на одном из этих направлений. Он подчёркивает, что российская сторона действует не хаотично, а по определённому плану: сначала работают беспилотники, затем артиллерия, после чего проводится разведка боем.

Обстановка в районе Покровска

Ранее военные аналитики издания «Военная хроника» сообщали о сложной ситуации для украинских войск в районе Покровска. По их данным, российские войска провели зачистку города и вошли в центр населённого пункта Гришино, расположенного западнее. Отмечается, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предпринимал несколько попыток контратак на западные окраины Красноармейска с использованием резервных подразделений.

По информации аналитиков, мирноградская группировка украинских войск численностью до трёх батальонов оказалась в окружении. Значительная часть военнослужащих сдалась в плен, однако часть из них продолжает оставаться в зданиях и подвалах.

Эксперты «Военной хроники» указывают, что сложившийся оперативный кризис развился быстро и организованно. С учётом потерь украинских сил в районе Покровска, аналитики выражают сомнения в способности ВСУ удержать позиции на других направлениях, в частности под Гуляйполем.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok