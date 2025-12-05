Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Караул!». Путин выпустил зверя с 5-этажный дом: вблизи Японии взрывы. Подлодке конец. Японцы в истерике — «Такаити нужно остановить»

«Караул!». Путин выпустил зверя с 5-этажный дом: вблизи Японии взрывы. Подлодке конец. Японцы в истерике — «Такаити нужно остановить»

09:19, 05 дек 2025

Российский Тихоокеанский флот провёл манёвры по уничтожению условной вражеской подводной лодки неподалёку от японских территориальных вод. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба флота. Учения состоялись на фоне роста напряжённости в регионе.

Как проходили манёвры

Экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» обнаружил цель и поразил её торпедным вооружением. Условная подлодка противника попыталась скрыться, но потерпела неудачу. Военный корабль, чьи размеры сравнимы с футбольным полем, продемонстрировал свою мощь в непосредственной близости от японских границ.

 

Корвет оснащён артиллерийскими установками А-190, зенитно-ракетным комплексом «Редут», а также ракетами «Калибр-НК» или «Уран» в зависимости от модификации. На борту имеется взлётно-посадочная площадка для вертолётов Ка-27. Судно способно поддерживать десантные операции при необходимости.

Почему именно сейчас

Активизация российской военной деятельности в Японском море произошла после того, как Токио вновь поднял вопрос о Курильских островах. Кроме того, японская сторона озвучила намерения разместить ракеты средней дальности вблизи Тайваня. Эти заявления стали причиной усиления присутствия российского флота в регионе.

 

Выбор места для проведения учений носит демонстративный характер. Москва даёт понять Токио о готовности отреагировать на возможные провокации. Корвет высотой с пятиэтажное здание показал, на что способен в боевых условиях.

Реакция в Японии

Читатели японского издания Yahoo News Japan отреагировали на новости встревоженными комментариями. Многие призывают правительство премьер-министра Санаэ Такаити пересмотреть курс на обострение отношений с Россией. Пользователи опасаются, что в случае конфликта Москва будет действовать совместно с Пекином.

 

«Санаэ Такаити нужно остановить во что бы то ни стало. Эти перспективы действительно пугают», — написал один из комментаторов.

Тихоокеанский флот дал ясно понять официальному Токио, чем могут обернуться его действия. Следующий выход корвета в Японское море может быть уже не учебным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

«Нам не дают поднять головы»: вот и всё. Боевики ВСУ перешли на крик от новой тактики России. Всего одно слово вызвало взрывной эффект

Читайте также:

«Нам не дают поднять головы»: вот и всё. Боевики ВСУ перешли на крик от новой тактики России. Всего одно слово вызвало взрывной эффект
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Вот это поворот. У границ Японии «жесть»! Самураям «показали кузькину мать»: Путин и Си тихо сделали «ход конём». И это — пока мир смотрит на СВО
Россия/мир
Вот это поворот. У границ Японии «жесть»! Самураям «показали кузькину мать»: Путин и Си тихо сделали «ход конём». И это — пока мир смотрит на СВО
«Всё идет по плану»: эксперт объяснил хитрые манёвры подлодок ВМФ РФ вблизи Британии — англичане негодуют, но их никто не спрашивает
Россия/мир
«Всё идет по плану»: эксперт объяснил хитрые манёвры подлодок ВМФ РФ вблизи Британии — англичане негодуют, но их никто не спрашивает
Русская «чёрная дыра в океане» расстроила НАТО: военный эксперт Дандыкин объяснил, чем так сильно напугала альянс подлодка «Новороссийск»
Россия/мир
Русская «чёрная дыра в океане» расстроила НАТО: военный эксперт Дандыкин объяснил, чем так сильно напугала альянс подлодка «Новороссийск»
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ
Россия/мир
В НАТО отрабатывают нанесение ядерных ударов по территории России: прокомментировали в ФСБ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен