«Караул!». Путин выпустил зверя с 5-этажный дом: вблизи Японии взрывы. Подлодке конец. Японцы в истерике — «Такаити нужно остановить»

Российский Тихоокеанский флот провёл манёвры по уничтожению условной вражеской подводной лодки неподалёку от японских территориальных вод. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба флота. Учения состоялись на фоне роста напряжённости в регионе.

Как проходили манёвры

Экипаж корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» обнаружил цель и поразил её торпедным вооружением. Условная подлодка противника попыталась скрыться, но потерпела неудачу. Военный корабль, чьи размеры сравнимы с футбольным полем, продемонстрировал свою мощь в непосредственной близости от японских границ.

Корвет оснащён артиллерийскими установками А-190, зенитно-ракетным комплексом «Редут», а также ракетами «Калибр-НК» или «Уран» в зависимости от модификации. На борту имеется взлётно-посадочная площадка для вертолётов Ка-27. Судно способно поддерживать десантные операции при необходимости.

Почему именно сейчас

Активизация российской военной деятельности в Японском море произошла после того, как Токио вновь поднял вопрос о Курильских островах. Кроме того, японская сторона озвучила намерения разместить ракеты средней дальности вблизи Тайваня. Эти заявления стали причиной усиления присутствия российского флота в регионе.

Выбор места для проведения учений носит демонстративный характер. Москва даёт понять Токио о готовности отреагировать на возможные провокации. Корвет высотой с пятиэтажное здание показал, на что способен в боевых условиях.

Реакция в Японии

Читатели японского издания Yahoo News Japan отреагировали на новости встревоженными комментариями. Многие призывают правительство премьер-министра Санаэ Такаити пересмотреть курс на обострение отношений с Россией. Пользователи опасаются, что в случае конфликта Москва будет действовать совместно с Пекином.

«Санаэ Такаити нужно остановить во что бы то ни стало. Эти перспективы действительно пугают», — написал один из комментаторов.

Тихоокеанский флот дал ясно понять официальному Токио, чем могут обернуться его действия. Следующий выход корвета в Японское море может быть уже не учебным.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok