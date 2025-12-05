Все новости Уфы и Башкортостана
Подоляка одним фото вскрыл правду о мобилизации: «Вы поняли, к чему готовиться»

09:28, 05 дек 2025

Народный депутат Украины Костенко выступил с предложением удвоить темпы мобилизации — до 60 тысяч человек ежемесячно вместо нынешних 30 тысяч. По его словам, текущие показатели покрывают лишь половину потребностей в личном составе.

Заявление украинского парламентария косвенно указывает на масштаб потерь Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий. Военкор Юрий Подоляка опубликовал скриншот с этим сообщением, добавив: «Украинцы, ну, вы поняли, что вас ждёт...»/

 

Данные о потерях и мобилизации

Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько заявил, что мобилизация набирает достаточное количество людей, однако проблема заключается в дезертирстве, которое превышает показатели российской стороны.

В конце ноября президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке сообщил, что только за октябрь украинская армия потеряла 47 тысяч военнослужащих. При этом за тот же период было мобилизовано 16 тысяч человек, а 14-15 тысяч вернулись из госпиталей.

По зарубежным оценкам, указанное Костенко количество мобилизованных необходимо для восполнения безвозвратных потерь, а не для проведения наступательных операций.

Ситуация на фронте

ВСУ сталкиваются с увеличивающимся разрывом между численностью военнослужащих на передовой и потерями личного состава. На конец ноября этот показатель составил 15 тысяч человек, и разрыв продолжает расти.

Российские войска продолжают продвижение вдоль линии фронта, особенно активно на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Также появляются предположения о возможной активизации боевых действий на Черниговском направлении.

Расширение военных кладбищ

Украинский канал «АП» сообщил, что кладбище для военнослужащих в Харькове видно из космоса. На Лычаковском кладбище во Львове к концу ноября на Поле почётных захоронений осталось всего двадцать свободных мест, сообщал управляющий исполкома горсовета Евгений Бойко.

 

Министерство обороны Украины передало Львову 1,5 гектара под новое военное кладбище. Участок примыкает к Лычаковскому кладбищу. Подробности о точном месте и дате открытия не раскрываются.

