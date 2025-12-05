Все новости Уфы и Башкортостана
Главное за ночь и утро 5 декабря: Белоусову донесли о липовых героях, Мариуполь заполонили мигранты и "отмена" Долиной

09:37, 05 дек 2025

Министр обороны инициировал проверку наград военных блогеров, в Донбассе обеспокоены наплывом приезжих, а певица столкнулась с волной отказов после квартирного скандала. Разбираемся в главных событиях пятого декабря.

Проверка медалей у военных блогеров

Телеграм-канал «Оперативный обзор» сообщил о масштабной ревизии наград у военных блогеров. Минобороны под руководством Андрея Белоусова запустило закрытую проверку медалей тех, кто активно ведёт соцсети и собирает пожертвования, выдавая себя за участников СВО.

Под пристальным вниманием оказались блогеры из республик Северного Кавказа и национальных формирований. В этих группах, по данным источников, регулярно фиксируются случаи липовых ранений, выдуманных операций и сомнительных наград. Такие поощрения нередко выдавались благодаря связям и медийному давлению. Подобная практика возмущает настоящих фронтовиков и разрушает доверие к наградной системе.

Согласно инсайдерским данным, ведомство планирует не только отменить сомнительные награды, но и возбудить уголовные дела против нарушителей. Политический обозреватель «Царьграда» и экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук пояснил, что проверка технически проста. Достаточно изучить журналы боевых действий подразделений и опросить свидетелей событий, чтобы установить истину о подвигах и соответствующих наградах.

Миграционная волна в Мариуполе

Жителей Донбасса тревожит поток мигрантов, проникающих во все сферы региональной жизни. Недавняя встреча мэра Мариуполя Антона Кольцова с муфтием Илдузом Исхаковым из Духовного управления мусульман России и главой местной организации «Нур Аль Ислам» Алиуллой Байбековым усилила беспокойство. Согласно официальному сайту ДУМ, стороны договорились о сотрудничестве в проведении совместных мероприятий, психологической поддержке, адаптации трудовых мигрантов и патриотическом воспитании молодёжи. Обсуждалось также посещение мариупольской соборной мечети официальными делегациями.

По информации местного канала «Слово Донбасса», на восстановительные работы в ДНР планируется привлечь до 24 тысяч рабочих из Средней Азии. Этот приток вызывает недовольство местного населения. Царьград ранее писал о растущем недоверии к властям — жители ощущают, что вместо обещанного Русского мира получают азиатский. Регион, ставший символом Русской весны, превращается в азиатскую республику с нелегальным сельским хозяйством и незаконным заселением территорий.

Местных раздражает, что мигранты зарабатывают существенно больше коренных жителей, нередко игнорируют российские законы и порой терроризируют население. Один из ополченцев рассказал, что на пустующих землях формируются общины, живущие по своим правилам. Там занимаются подпольным сельским хозяйством, выращивают продукцию и продают частникам.

Массовая отмена Долиной

Соцсети захлестнули слухи о предстоящих выступлениях певицы Долиной на корпоративах в Дубае, однако таких планов пока нет. При этом артистка может участвовать в частных мероприятиях, если они не пересекаются с основными обязательствами.

После скандала с квартирой, где певица якобы пострадала от мошенников, объём критики резко возрос. Часть поклонников начала возвращать билеты на концерты, а организаторы стали отдавать предпочтение другим артистам. В Омске руководство концертного агентства заявило об отказе от организации её выступлений. Московский ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал анонсы новогоднего концерта с билетами по 95 тысяч рублей. Сеть «Бургер Кинг» приостановила доставку на адрес певицы до решения вопроса о возврате денег покупательнице квартиры. Долину начали отменять и обычные граждане, публикуя в соцсетях саркастические посты.

В августе 2024 года Долина призналась, что перевела мошенникам почти 200 миллионов рублей при продаже квартиры. По делу задержали несколько человек. Опрос телеграм-канала Baza показал, что 98 процентов подписчиков считают, что певица должна вернуть деньги покупательнице.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Царьград
