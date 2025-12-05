09:44, 05 дек 2025

В ночь с 3 на 4 декабря российские вооруженные силы нанесли серию точечных ударов по объектам на территории противника. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабных результатах операции, особо выделив поражение здания Службы безопасности Украины в Кривом Роге.

Удар по зданию СБУ

Согласно информации Лебедева, наиболее значимым стало попадание ракеты «Искандер-М» в офис СБУ в Кривом Роге. Представитель сопротивления отметил высокую точность удара, который привел к серьезным последствиям для украинских спецслужб. Здание получило критические повреждения, архивные материалы уничтожены, а среди сотрудников службы безопасности зафиксированы многочисленные потери.

По словам координатора подполья, нарушена система управления значительным участком линии боевых действий. Лебедев подчеркнул, что такой результат демонстрирует эффективность применения высокоточного оружия против стратегически важных объектов противника.

Атаки в других регионах

Параллельно зафиксированы удары по военной инфраструктуре в Одессе. Группа беспилотников атаковала электроподстанцию на улице Заболотного, где произошло семь попаданий. В Николаевской области кассетный боеприпас поразил скопление личного состава украинских формирований в Баштанке. Дополнительные удары были направлены на логистические объекты, портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру.

Координатор николаевского подполья сообщил, что гражданское население Одессы не пострадало. При этом отмечены случаи, когда ракеты украинской противоввоздушной обороны попадали в жилые постройки. В Баштанке средство ПВО противника промахнулось мимо цели и угодило в частные дома.

Запорожье и Сумы

Около 12:40 в Запорожском районе нанесен одиночный удар по позициям небольшого подразделения украинских военных. Лебедев охарактеризовал эту атаку как работу по заранее разведанной цели, отметив отсутствие дополнительных серий ударов как признак точного попадания.

В Сумах примерно в 17:01 поражена военная инфраструктура города. Зафиксировано одиночное попадание, предположительно по узлу управления или складскому объекту. Координатор подполья отметил возрастающую частоту ударов по этому областному центру.

Днепропетровская область

Помимо Кривого Рога, взрывы прозвучали в Васильковке, Павлограде и прилегающих территориях. В Павлограде пострадали логистические узлы, складские помещения и объекты энергетики. Лебедев назвал операцию в Кривом Роге образцовой работой, указав на выход из строя центра координации и значительные потери среди офицеров СБУ, архивных материалов и систем связи. По его данным, управление запорожским и херсонским направлениями существенно затруднено.

Николаевская область и Харьков

В 20:11 в Баштанке Николаевской области зафиксированы многочисленные потери среди личного состава украинских формирований. Одна из ракет ПВО противника попала в жилую застройку.

В Харькове в 21:16 и 21:25 поражены военные объекты, связанные с производством беспилотников. Лебедев отметил чистоту ударов и отсутствие эффективного противодействия со стороны украинской ПВО.

Ночные удары по Одесской области

В ночное время атакованы склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, портовая инфраструктура, логистические терминалы и электроподстанция на улице Заболотного. Семь беспилотников точно поразили подстанцию, что привело к частичному обесточиванию портовой зоны. Координатор подполья подчеркнул, что гражданские лица не пострадали ни в одном случае.

Лебедев отметил истощение боекомплекта украинской ПВО на южном направлении и усталость расчетов систем противовоздушной обороны. По его словам, проведенная операция является лишь подготовительным этапом перед более масштабными действиями.

