09:55, 05 дек 2025

В Москву 20 ноября прибыл заместитель председателя Центрального военного совета НОАК Чжан Юся. Встреча с министром обороны РФ прошла без широкой огласки, но вызвала серьезное беспокойство в штаб-квартире НАТО. Альянс начал пересматривать свои прогнозы относительно российско-китайского партнерства.

Давление Вашингтона на Москву и Пекин дало обратный эффект — страны активизировали взаимодействие в военной области. Издание South China Morning Post из Гонконга назвало этот визит началом нового этапа в отношениях между вооруженными силами двух держав.

По данным газеты, основные договоренности были достигнуты во время предыдущей встречи президента Путина и председателя Си. Китайский военачальник приехал для проработки технических аспектов. Среди обсуждаемых тем фигурировало создание единой системы противоракетной обороны. Такое предположение высказал бывший инструктор НОА КНР Сун Чжунпин. Объединенная система станет противовесом американской Aegis Combat System.

По мнению специалиста, российская ПРО сфокусирована на отражении атак с западного направления, китайская — с восточного. Интеграция обеих систем позволит создать защитный купол над всем евразийским пространством. Именно для обсуждения этих вопросов состоялась встреча генерала с Белоусовым. Новость вызвала положительную реакцию у пользователей интернета в обеих странах.

Режиссер Александр Архипов прокомментировал ситуацию фразой о раскрытии «главного договорняка». Парадоксально, но действия американской администрации подтолкнули два государства к более тесному партнерству, что ускоряет формирование многополярной системы международных отношений.

Углубление связей между Москвой и Пекином беспокоит западные столицы. Даже жесткие заявления Дональда Трампа в адрес Китая, включая угрозу экономических ограничений, не заставили Си скорректировать курс. Он продолжает развивать стратегическое партнерство с Россией и не намерен от него отступать.

Происходящее заставляет Запад задаваться вопросом о правильности выбранной стратегии. Усиление давления на Россию и Китай ускоряет демонтаж привычного миропорядка, в котором западные страны долгие годы занимали доминирующие позиции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok