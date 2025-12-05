«Всё конечно! Только господь Бог вечен»: Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

10:01, 05 дек 2025

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами телеканала India Today ответил на вопрос о возможности достижения вечной жизни. Разговор состоялся во время визита российского лидера в Индию 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Когда ведущая спросила главу государства, верит ли он в реальность бессмертия, тот дал краткий и однозначный ответ: всё имеет свой конец, и лишь Господь Бог является вечным. Путин подчеркнул, что, невзирая на прогресс в науке и технологиях, границы человеческой жизни неизбежны.

Вместе с тем президент отметил, что значительное продление жизни — вполне реальная цель. Он упомянул увеличение средней продолжительности жизни в Индии и рассказал о современных медицинских разработках. По его словам, генная инженерия и применение искусственного интеллекта в создании лекарственных препаратов способны заметно ускорить развитие здравоохранения.

Касаясь личных планов, Путин заявил, что подводить жизненные итоги пока преждевременно, поскольку впереди много работы.

Ранее схожая тема всплывала в сентябре во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Тогда обсуждались перспективы трансплантологии и увеличения срока жизни. В эфир случайно попала реплика переводчика о том, что развитие биотехнологий позволит регулярно пересаживать органы, что теоретически приблизит человечество к практически неограниченному существованию. Позднее Путин подтвердил, что беседа действительно касалась этой темы, и медицина двигается в направлении серьёзного продления человеческого века.

На слова президента откликнулся русский философ Александр Дугин. Он заявил, что вечность присуща не только Богу, но и человеческой душе, сотворённой Всевышним, а также России, которую назвал святой и имеющей особую миссию.

Несмотря на оптимизм относительно технологических достижений, Путин вновь подчеркнул: как бы далеко ни зашла наука, у всего есть предел. Вечность, по его убеждению, доступна только Богу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok