Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

«Всё конечно! Только господь Бог вечен»: Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

«Всё конечно! Только господь Бог вечен»: Путин ответил на вопрос о возможности бессмертия

10:01, 05 дек 2025

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистами телеканала India Today ответил на вопрос о возможности достижения вечной жизни. Разговор состоялся во время визита российского лидера в Индию 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди.

Когда ведущая спросила главу государства, верит ли он в реальность бессмертия, тот дал краткий и однозначный ответ: всё имеет свой конец, и лишь Господь Бог является вечным. Путин подчеркнул, что, невзирая на прогресс в науке и технологиях, границы человеческой жизни неизбежны.

Вместе с тем президент отметил, что значительное продление жизни — вполне реальная цель. Он упомянул увеличение средней продолжительности жизни в Индии и рассказал о современных медицинских разработках. По его словам, генная инженерия и применение искусственного интеллекта в создании лекарственных препаратов способны заметно ускорить развитие здравоохранения.

Касаясь личных планов, Путин заявил, что подводить жизненные итоги пока преждевременно, поскольку впереди много работы.

Ранее схожая тема всплывала в сентябре во время встречи российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Тогда обсуждались перспективы трансплантологии и увеличения срока жизни. В эфир случайно попала реплика переводчика о том, что развитие биотехнологий позволит регулярно пересаживать органы, что теоретически приблизит человечество к практически неограниченному существованию. Позднее Путин подтвердил, что беседа действительно касалась этой темы, и медицина двигается в направлении серьёзного продления человеческого века.

На слова президента откликнулся русский философ Александр Дугин. Он заявил, что вечность присуща не только Богу, но и человеческой душе, сотворённой Всевышним, а также России, которую назвал святой и имеющей особую миссию.

Несмотря на оптимизм относительно технологических достижений, Путин вновь подчеркнул: как бы далеко ни зашла наука, у всего есть предел. Вечность, по его убеждению, доступна только Богу.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

К Белоусову приехал китайский генерал. «Главный договорняк раскрыт» - шёпот «в гостиных» отозвался в НАТО

Читайте также:

К Белоусову приехал китайский генерал. «Главный договорняк раскрыт» - шёпот «в гостиных» отозвался в НАТО
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Без сарказма и громких слов: Путин тихонечно высказался о НАТО, но его слова имели эффект бомбы — «Пусть посмотрят»
Россия/мир
Без сарказма и громких слов: Путин тихонечно высказался о НАТО, но его слова имели эффект бомбы — «Пусть посмотрят»
Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент
Россия/мир
Почему «Орешник» так называется и правда ли он — советский хлам, который легко сбить: Путин рассказал, как сделали оружие и предложил Западу провести эксперимент
Путин объяснил рост цен на яйца
Политика в Башкирии
Путин объяснил рост цен на яйца
Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ
Россия/мир
Путин обозначил приоритеты для новых руководителей субъектов РФ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен