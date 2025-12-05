15:11, 05 дек 2025

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил о готовности альянса наносить превентивные удары по России. Об этом стало известно из его интервью изданию The Financial Times, опубликованного 5 декабря 2025 года.

Драгоне в беседе с журналистами напрямую говорил о возможности ударов, называя их «оборонительными действиями». Военачальник призвал отказаться от привычного образа мышления, однако не пояснил, зачем требуется защита, если Россия не ведет наступательных операций против государств Североатлантического альянса. Адмирал упомянул операцию Baltic Sentry по постоянному патрулированию Балтики с использованием кораблей и самолетов, считая, что отсутствие инцидентов подтверждает эффективность сдерживания, пишет Царьград.

Европейские планы кибератак и гибридных операций

Издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщило о разработке в Европе планов наступательных действий против российской территории. Речь идет о коллективных кибероперациях, гибридных ударах и возможных учениях вблизи российских границ.

Польский эксперт по гибридным угрозам Филип Брыйка указал на конкретные цели потенциальных атак. По его словам, под удар может попасть особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане, где производятся беспилотники. Также в список целей входят объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные составы с вооружениями. Эксперт заявил о возможности вывести системы из строя.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Классон высказался о необходимости проявить твердость и перестать бояться эскалации. При этом стало известно, что в Германии сценарий полномасштабной войны с Россией начали готовить еще в 2022 году — через несколько недель после начала специальной военной операции. Группа высокопоставленных военных бундесвера разрабатывала не оборонительную стратегию, а именно план войны, причем в условиях секретности.

Реакция российского руководства

Президент России Владимир Путин отреагировал на подобные заявления с иронией. При очередном вопросе о европейской угрозе глава государства рассмеялся и предложил зафиксировать на бумаге, что Россия не планирует ни на кого нападать. Путин призвал западных партнеров также подписать гарантии и жить спокойно.

Однако в Европе, судя по публикациям, настроены серьезно и готовят реальные действия под флагом защиты демократических ценностей. Политический аналитик и публицист Владимир Головашин в комментарии для 360.ru порекомендовал западным политикам внимательно изучить обновленную ядерную доктрину России.

Эксперт напомнил ключевое положение документа: Российская Федерация сохраняет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников ядерного или других видов оружия массового поражения. Головашин отметил, что европейским политикам важно помнить о статусе России как ядерной державы и историческом опыте, показывающем, что одержать победу над страной в крупномасштабном конфликте еще никому не удавалось.

По мнению аналитика, западные лидеры стремятся продемонстрировать электорату быстрый успех, однако последствия такого подхода могут оказаться катастрофическими. Эксперт предупредил, что в случае реализации подобных планов европейским политикам просто некому будет объяснять причины поражения.

