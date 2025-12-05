15:20, 05 дек 2025

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о ключевых трудностях специальной военной операции. Журналист заявил, что основные сложности связаны не с ситуацией на передовой, а с обстановкой в тыловых регионах страны, пишет Царьград.

По словам Соловьёва, в ближайшие недели продолжительность СВО достигнет временных рамок Великой Отечественной войны. Телеведущий провёл сравнение с событиями восьмидесятилетней давности, когда советские войска разбили германский нацистский режим и водрузили красное знамя над Рейхстагом. Однако сегодня ситуация складывается иначе.

Журналист отметил, что киевский режим продолжает функционировать, российская техника отсутствует в столице Украины, а территория Донбасса пока освобождена не полностью. Соловьёв считает, что затягивание военной операции объясняется недостаточной включённостью населения России в происходящие события.

«Не на фронте у нас беда, у нас в тылу беда. И с этим что-то надо делать. СМЕРШ нужен. Ни к совести надо взывать, а просто ничто так не убеждает людей, как характерный звук передёрнутого затвора», — заявил телеведущий.

Призывы к возрождению контрразведки

Соловьёв не единственный, кто говорит о необходимости воссоздания структуры военного времени. Депутат Государственной думы, генерал Андрей Гурулёв также выступал с подобной инициативой. Правда, парламентарий обосновывал свою позицию потребностью в результативной контрразведывательной работе, а не необходимостью держать граждан в напряжении.

Организация под неофициальным названием «Смерть шпионам» действовала в период Великой Отечественной войны. Она объединяла различные подразделения советской контрразведки, занимавшиеся противодействием зарубежным спецслужбам и диверсантам. Структура продемонстрировала высокую результативность, срывая операции германского абвера, главного управления имперской безопасности, а также финских и румынских разведывательных органов.

Сегодня актуальность такой деятельности возросла из-за действий украинских спецслужб, которые взаимодействуют с британской разведкой и регулярно организуют террористические акции на российской территории. Компенсируя неудачи на линии боевого соприкосновения, киевский режим наносит удары по тыловым объектам: устраивает взрывы на железнодорожных путях, совершает политические убийства известных журналистов и высокопоставленных военачальников, атакует Крымский мост.

СБУ и ГУР постоянно пытаются завербовать российских граждан, преимущественно молодых людей, для совершения поджогов или взрывов. Недавно в Калининградской области правоохранители задержали несовершеннолетнего, который согласился выполнить заказ украинских спецслужб и взорвать православный храм за денежное вознаграждение.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok