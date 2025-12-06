Все новости Уфы и Башкортостана
Жесточайший удар за "Кадырова". Украину прямо сейчас "стирают в пыль" – всё горит, везде скорые: Первое сообщение главы ЧР после теракта

11:41, 06 дек 2025

11:41, 06 дек 2025

В ночь на 6 декабря Россия нанесла один из самых масштабных ударов по территории Украины. Атака последовала через несколько часов после того, как украинские дроны повредили здание в комплексе «Грозный-Сити». О происходящем сообщают российские военные телеграм-каналы и местные источники.

5 декабря в столице Чечни прогремели взрывы. Сначала в аэропорту ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников. Затем появились кадры повреждений одной из башен делового комплекса — разрушен фасад как минимум пяти этажей. По информации украинских источников, в этом здании располагается региональный Совет безопасности, пишет Царьград.

Инцидент произошел вскоре после презентации новых украинских беспилотников FP-1/2, которые внешне похожи на обычные дроны самолётного типа. Украинская сторона заявляет, что они созданы на базе британской ракеты FP-5 «Фламинго».

Реакция главы Чечни

Спустя почти 12 часов после инцидента Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение. Он назвал произошедшее террористической атакой и обратился к украинской стороне с предложением встретиться лицом к лицу.

В своём заявлении глава региона анонсировал ответные действия:

«Начиная с завтрашнего дня и в течение недели они ощутят на себе наш жёсткий ответ».

При этом он подчеркнул, что удары будут нанесены по военным объектам, а не по гражданской инфраструктуре.

Одновременно с этим в военных телеграм-каналах появился список потенциальных целей на территории Украины. Среди них электростанции Киева, Трипольская ТЭС, Белоцерковская ТЭЦ, Приднепровская ТЭС, газохранилища в Лубнах и Пирятине, Слобожанская ТЭС, Черкасская ТЭЦ, Каневская и Среднеднепровская ГЭС, Бурштынская ТЭС, энергетическая инфраструктура Львовской области, Луцка, Мукачево, а также аэродромы, включая Староконстантинов.

Масштабная атака

Основной удар был нанесён утром 6 декабря. По данным мониторинговых каналов, в атаке использовались ракеты «Искандер», «Калибр», «Кинжал» и, предположительно, до 800 беспилотников типа «Герань».

Воздушная тревога объявлялась практически во всех регионах Украины, за исключением Закарпатья, однако позже сирены зазвучали и там. Города от Киева до Львова остались без электричества из-за повреждения электростанций.

В 8:30 после запуска крылатых и гиперзвуковых ракет были использованы ракеты Х-32. Украинские власти ограничивают распространение информации о последствиях ударов, однако сообщается о повреждениях командных пунктов, подстанций и портовой инфраструктуры Причерноморья. Под Киевом разрушен вокзал в Фастове.

Конкретные данные о масштабах разрушений пока не раскрываются. СБУ ограничивает связь и засекречивает сведения о результатах попаданий. Более подробная информация может появиться позже, в том числе благодаря спутниковым снимкам.

