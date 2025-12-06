Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка

11:46, 06 дек 2025

Ранним утром 6 декабря украинские регионы подверглись серии ударов с применением беспилотников и ракетного вооружения. Об этом сообщают военные источники и телеграм-каналы.

В Фастове Киевской области зафиксирована атака с использованием не менее шести беспилотных аппаратов. Информацию предоставил глава николаевского подполья Сергей Лебедев. После ударов в городе наблюдается ярко-оранжевое зарево, которое видно на расстоянии нескольких километров. На территории Фастова расположены завод химического машиностроения, машиностроительный завод «Факел» и завод электротермического оборудования. В городе отмечаются перебои с электроснабжением.

География ударов

По данным военных аналитиков, в общей сложности применены двенадцать баллистических ракет «Искандер-М» и четыре гиперзвуковых ракеты «Кинжал», пишет Царьград. Пять ракет «Искандер» поразили Зеленодольск Днепропетровской области, три — Вышгород Киевской области, три — Днепропетровск, одна — населенный пункт Южный Одесской области.

Ракеты «Кинжал» зафиксированы на юго-западе Хмельницкой области и в Макарове Киевской области. Атаки также отмечены в Вышгороде и других населенных пунктах страны.

Работа противовоздушной обороны

Украинская ПВО сбила одну ракету «Искандер-М» над Киевским водохранилищем. Однако продолжающиеся удары, включая применение беспилотников типа «Герань», наносят повреждения объектам инфраструктуры. Среди пострадавших объектов — железнодорожная станция в Фастове.

Удары по энергетическим объектам

Четыре ракеты «Искандер» поразили тепловую электростанцию в Зеленодольске. В результате ударов в Днепропетровске зафиксированы скачки напряжения, а в Запорожье и Херсоне отмечены отключения электроэнергии и водоснабжения.

По данным военных аналитиков, на текущий момент известно о 59 атаках на различные регионы. Лебедев отмечает, что украинская система ПВО растянута, а точные цели будущих ударов остаются неизвестными.

Авторы телеграм-канала «Два майора» комментируют ситуацию: «Массированный удар по тылам противника этой ночью продолжил втаптывать энергогенерирующие мощности б. УССР в дореволюционный уровень. Применение различных средств поражения обеспечило прорыв ПВО ВСУ и прилёты по Криворожской ТЭС среди прочего. Тем не менее, говорить о полном отключении света крайне преждевременно».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok