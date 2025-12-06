День ВСУ отпразднуют громко: "В гости" идут МиГ-31 и "Кинжалы". В СМИ началась паническая атака

11:50, 06 дек 2025

6 декабря в украинских изданиях и telegram-каналах появились сообщения о готовящихся ударах. По информации местных источников, накануне профессионального праздника украинской армии российская сторона может нанести массированную атаку с применением авиации и беспилотников.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о перемещении стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС" с дальневосточных баз ближе к европейской территории России. Согласно публикации, к операции готовят беспилотники «Герань», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также крылатые и баллистические боеприпасы, пишет Царьград.

Украинские мониторинговые службы фиксируют активность беспилотных аппаратов сразу с пяти направлений. Местные аналитики прогнозируют количество дронов выше среднестатистических показателей из-за дополнительных и повторных запусков. Один из украинских telegram-каналов заявил о возможном появлении до трёхсот российских беспилотников над территорией страны в ночное время.

Также сообщается об ожидаемых вылетах истребителей МиГ-31К. Российский telegram-канал «Герань Цветущая» подтвердил выход крупных групп беспилотников с российской территории. По данным источника, аппараты уже пересекли границу и первые из них зафиксированы системами противоввоздушной обороны в Киевской области.

Информация пока не получила официального подтверждения со стороны военных ведомств обеих стран. Украинские власти призывают население соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

