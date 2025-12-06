Все новости Уфы и Башкортостана
Хотели? Получите! "Наши удары уничтожат всё". Обещание Путина сбывается

11:54, 06 дек 2025

В ночь на 5 декабря произошла одна из крупнейших атак украинских беспилотников с момента начала СВО. Об этом сообщает Министерство обороны России. Военный эксперт Александр Матюшин прокомментировал события для издания Царьград.

По официальным данным военного ведомства, над территорией Кубани, Крыма, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областей российские системы ПВО перехватили и уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат. Однако отдельным дронам удалось прорваться через оборону и достичь объектов гражданской инфраструктуры.

Ударам подверглись населенные пункты на Кавказе, в Причерноморье, Белгородской области, Новороссии и Поволжье. В столице Чеченской Республики пострадал комплекс Грозный-Сити. В Краснодарском крае атака затронула город Темрюк, где повреждения получила топливная инфраструктура.

Офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что атака не останется без последствий для украинской стороны. По словам военного эксперта, российские ВС продолжат наносить удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Специалист отметил, что говорить о конкретных мерах реагирования пока преждевременно, поскольку необходимо оценить результаты за полные сутки. Однако он выразил уверенность, что российские Вооруженные силы продолжат методичную работу по поражению украинской инфраструктуры.

Матюшин провел параллель с заявлением президента России Владимира Путина, сделанным 24 февраля 2022 года в начале специальной военной операции. Тогда глава государства говорил о декоммунизации. По мнению военного аналитика, это заявление постепенно реализуется через систематическое уничтожение объектов, построенных в советский период на территории бывшей УССР.

Эксперт пояснил, что речь идет о методичном разрушении военного и гражданского потенциала противника. Каждая попытка украинской стороны нанести удары по российской территории, по его словам, подтверждает логику развития конфликта и неизбежность ответных действий со стороны России.

Минобороны России продолжает фиксировать попытки атак беспилотниками различных регионов страны. Системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме для защиты гражданских объектов и критически важной инфраструктуры от воздушных угроз.

День ВСУ отпразднуют громко: "В гости" идут МиГ-31 и "Кинжалы". В СМИ началась паническая атака

