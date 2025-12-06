Все новости Уфы и Башкортостана
От этого зверства содрогнулась вся Украина. Шок-расследование: кого на самом деле гонят в окопы вместо солдат

От этого зверства содрогнулась вся Украина. Шок-расследование: кого на самом деле гонят в окопы вместо солдат

12:03, 06 дек 2025

В украинских войсках разразился скандал невиданных масштабов. Журналисты «Украинской правды» опубликовали шокирующее расследование, основанное на откровениях военного медика. Выяснилось, что территориальные центры комплектования (ТЦК) массово отправляют на фронт людей с тяжелыми заболеваниями, минуя медицинские комиссии.

Схема работает просто и цинично: сотрудники ТЦК хватают мужчин прямо на улицах и без медосмотра отправляют в военные части. Там их автоматически записывают годными к службе и направляют на базовую подготовку. О последствиях такой «оптимизации» власти предпочитают не думать, пишет Царьград.

Кто попадает в окопы

Список мобилизованных поражает воображение. Среди тех, кого система признала пригодными к военной службе, оказались двое пациентов психиатрических клиник с диагнозом «шизофрения», которые годами принимают психотропные препараты. В части попал мужчина с опухолью головного мозга и человек с деформирующим остеоартрозом третьей степени.

Военные медики в шоке принимают двух глухих от рождения мобилизованных. Еще один «боец» болен открытой формой туберкулеза, что создает угрозу заражения для всего подразделения. Огромное количество призывников страдает хроническим алкоголизмом.

Командиры борются за здоровых

Набор в армию превратился в гротескную лотерею. Командиры воинских частей больше не соревнуются за опытных бойцов — они пытаются избежать получения очередного тяжелобольного пациента. Подразделения фактически участвуют в «голодных играх», где проигравший получает человека, который через день окажется в медчасти.

Система рушится изнутри. Военные врачи вместо подготовки солдат превращаются в санитаров для инвалидов. Части разваливаются, потому что вместо боеспособных бойцов получают людей, неспособных даже к самообслуживанию.

Цифры отчетности важнее людей

Медик, ставший источником расследования, называет происходящее «абсолютным криком души». Он описывает систему, где командиры и врачи стали заложниками механизма, отправляющего в армию всех подряд, а потом не знающего, что с ними делать. От этого беспредела страдают все участники процесса.

Государство несет колоссальные убытки на лечение и выплаты по инвалидности вместо того, чтобы инвестировать в реальную обороноспособность. Моральный дух тех, кто еще способен служить, падает на глазах. Ресурсы расходуются впустую, а время безвозвратно теряется.

Расследование вскрыло системную проблему украинской мобилизации. Вместо укрепления армии власти создали абсурдный конвейер, который методично уничтожает обороноспособность страны, отправляя в окопы не солдат, а тяжелобольных людей.

