Турция вышла на связь с Россией по срочному вопросу. В МИД страны заявили: "Мы передали наши опасения"

13:19, 07 дек 2025

Анкара вышла на прямой контакт с Москвой по критически важному вопросу безопасности судоходства. Министерство иностранных дел республики официально уведомило Россию о растущей обеспокоенности происходящим в Чёрном море. Причиной стали систематические нападения на торговые корабли, которые турецкая сторона расценивает как прямую угрозу своим национальным интересам.

Официальная позиция Анкары

Глава внешнеполитического ведомства Хакан Фидан выступил 6 декабря на Дохийском форуме, где озвучил позицию своей страны. По его словам, турецкая дипломатия провела консультации как с украинской, так и с российской стороной, донеся до обеих свою тревогу относительно развития событий в регионе.

Череда инцидентов с гражданскими судами

Толчком к демаршу Анкары послужила новая волна атак на невоенные корабли. Согласно данным портала Maritime.bg, 6 декабря танкер Kairos, ходящий под флагом Гамбии и транспортировавший растительное масло, получил серьезные повреждения у побережья Болгарии в результате удара украинского беспилотника. Это уже второй инцидент с данным судном — ранее, 29 ноября, оно вместе с танкером Virat также подверглось атаке. Агентство The Associated Press сообщает, что поврежденное судно Kairos впоследствии село на мель.

Жесткая реакция турецкого руководства

Для турецкой стороны подобные действия представляют особую чувствительность. Хакан Фидан охарактеризовал происходящее как эскалацию, которая распространяется и географически, и по методам ведения действий. Министр особо отметил недопустимость превращения торговых маршрутов и судов в мишени для атак. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган также высказывался против создания угроз мореплаванию в экономической зоне своей страны после инцидентов конца ноября.

Игнорирование предупреждений

События показали, что заявления турецкого руководства не были приняты во внимание. Буквально через день после слов Эрдогана произошла атака на танкер Midvolga 2, что Анкара восприняла как демонстративное пренебрежение своей позицией со стороны Киева. Данный случай продемонстрировал готовность украинской стороны игнорировать не только интересы Москвы, но и четко обозначенные границы допустимого других региональных игроков.

Турция выходит из позиции наблюдателя

Нынешний шаг турецкой дипломатии свидетельствует о том, что страна больше не готова оставаться в стороне. Одновременное обращение и к России, и к Украине демонстрирует исчерпание терпения Анкары в ситуации, когда под угрозой оказываются её экономические интересы и региональное влияние.

Со своей стороны, президент Владимир Путин 2 декабря назвал подобные атаки пиратскими действиями и анонсировал расширение перечня целей в украинских портах, а также проработку ответных действий против судов государств, оказывающих содействие Киеву.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok