"Сделать больно миллионам украинцев": Зеленский заныл после мощнейшего удара возмездия

13:26, 07 дек 2025

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале заявление о российских ударах, которые, по его словам, не имеют военного смысла. События произошли в ночь на 7 декабря 2025 года на территории нескольких областей Украины. Об этом сообщает Царьград, ссылаясь на официальные публикации украинского лидера.

Масштаб нанесенных ударов

Атака продолжалась почти сутки и включала несколько волн. По данным украинской стороны, в операции было задействовано около 650 беспилотников и примерно 50 ракет различных типов, включая баллистические. Удары пришлись на Днепропетровскую, Черниговскую, Запорожскую, Одесскую, Львовскую и другие области.

Зеленский разместил фотографии последствий и заявил о начале восстановительных работ. Украинский лидер назвал основной целью ударов энергетическую инфраструктуру и отметил, что атаки пришлись на День святого Николая.

Разногласия в оценке целей

Представители российской стороны опровергают утверждения о нанесении ударов по гражданским объектам. По информации военных источников, целями являлись складские помещения с боеприпасами, производственные цеха и логистические узлы. В частности, упомянутый вокзал в Фастове используется для военных перевозок.

Издание «Военная хроника» отмечает, что гражданские электропоезда применяются для транспортировки военного персонала и снаряжения в такие города, как Славянск и Краматорск. Эта информация контрастирует с официальной позицией украинских властей о ударах по мирным объектам.

Призывы к международному сообществу

В своем обращении Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию и увеличить поставки систем противовоздушной обороны. Украинский президент подчеркнул необходимость дополнительной международной поддержки для защиты энергетической системы страны.

Ранее появлялась информация о хищениях средств, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. По некоторым данным, сумма ущерба превышает сто миллионов долларов, однако эта тема не получила развития в официальных заявлениях.

Реакция в социальных сетях

Пользователи интернета отреагировали на публикацию украинского президента разнообразными комментариями. Часть комментаторов отметила изменение тональности официальных заявлений украинской стороны. Другие высказались о затягивании военного конфликта и его влиянии на население обеих стран.

Обсуждение в сети также коснулось вопроса эффективности украинской системы ПВО и реальных результатов перехвата ракет. Некоторые пользователи иронично комментировали прежние заявления о полном уничтожении всех российских ракет в воздухе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok