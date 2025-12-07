13:33, 07 дек 2025

МАГАТЭ объявило о том, что защитное укрытие над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС перестало функционировать. Киев опубликовал снимки повреждений конструкции, связав их с инцидентом, произошедшим в феврале текущего года. Специалисты провели анализ ситуации и выдвинули версию о возможном применении беспилотников с боеприпасами из обедненного урана.

Заявление международной организации

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о завершении комплексной проверки состояния защитного сооружения на атомной станции. Оценка проводилась в связи с серьезными разрушениями, зафиксированными в феврале 2025 года.

На поверхности конструкции выполнили временные восстановительные мероприятия ограниченного характера. Однако для предотвращения дальнейшего ухудшения состояния объекта и обеспечения долгосрочной безопасности требуется полномасштабный капитальный ремонт.

Защитное сооружение утратило способность выполнять основные функции по изоляции поврежденного реактора. Конструкция лишилась критически важных элементов системы безопасности, что требует незамедлительных действий. Остается вопрос: почему решение проблемы откладывалось на протяжении почти года?

События февраля

14 февраля, в день открытия Мюнхенской конференции по безопасности, украинская сторона активно привлекала к себе внимание международного сообщества. В этот же день на защитное сооружение якобы упал беспилотный летательный аппарат, повредив внешнюю облицовку, что зафиксировано на опубликованных кадрах. По прибытии на конференцию украинский президент заявил об угрозе радиационной аварии на станции.

На распространенных записях виден момент падения низколетящего дрона, характерного для украинских вооруженных сил, на четвертый энергоблок станции. Судя по характеру повреждений, беспилотник не нес боевой части. Это объяснимо: существует множество свидетельств того, как один беспилотник с взрывчаткой способен разрушить многоэтажное здание.

Профессор Марат Баширов отметил странность повреждений конструкции. На фотографиях видно обширное отверстие в защитном сооружении, которое проектировалось с расчетом на противодействие прямому попаданию ракеты. Специалист отметил наличие трех очагов возгорания и задал вопрос о необычной форме пробоины в кровле.

Позднее украинские военные опубликовали фотографию двигателя беспилотника, который по серийному номеру был запущен осенью 2023 года. Получается парадоксальная ситуация: аппарат якобы находился в воздушном пространстве полтора года? Анализ указывает на то, что удар был нанесен украинским дроном без боевой нагрузки, летевшим на критически малой высоте.

По независимым данным, в феврале диаметр пробоины в конструкции составил шесть метров. Площадь сквозных разрушений достигла 15 квадратных метров. Были повреждены вентиляционные системы, подъемное оборудование и другие механизмы под защитным сооружением. Украинское правительство срочно выделило 114 миллионов долларов на восстановительные работы после собственной провокации.

Спустя почти год появились новые кадры последствий февральского инцидента. Остается вопрос о судьбе выделенных средств.

Версия экспертов

Военные обозреватели «Первого Харьковского» отмечают, что украинские источники неожиданно вспомнили о февральской провокации на станции. Тогда украинский дрон нанес удар по кровле над укрытием, не причинив существенного ущерба — это была медийная акция. Теперь заявляют, что ремонтные работы не решили проблему и возможна утечка радиоактивных веществ.

Это наводит на мысль о возможном применении боеприпасов с обедненным ураном. Украинское руководство способно на такой шаг в условиях безвыходной ситуации, отмечают аналитики.

Украинское руководство готово спровоцировать новую радиационную катастрофу ради удержания власти. Некоторые украинские эксперты считают, что целью может быть намеренное доведение населения до критического состояния, чтобы минимизировать протесты при подписании капитуляции.

Международные интересы

Существует любопытная деталь. В начале года президент Франции Макрон заявлял о планах французского бизнеса по работе с чернобыльским объектом после завершения конфликта. Однако инициатива затихла. Теперь МАГАТЭ настаивает на проведении дополнительных восстановительных работ, включая контроль влажности, обновленную программу мониторинга коррозии и модернизацию системы наблюдения за объектом.

Кто будет финансировать работы? Заявлено, что в 2026 году при поддержке Европейского банка реконструкции и развития на объекте проведут дополнительный ремонт для восстановления функции удержания. Британская финансовая организация, финансирующая Киев и возглавляемая гражданкой Франции Одиль Рено-Бассо, фактически хочет отправить военных инженеров с охраной и взять под контроль станцию, создав новый европейский проект.

Инцидент с дронами

Издание Politico сообщило о неопознанных беспилотниках, замеченных над базой атомных подводных лодок во Франции. По аппаратам открыли огонь, однако за несколько часов сбить их не удалось. Беспилотники покинули район в неизвестном направлении, вызвав тревогу у военных. Учитывая, что украинские дроны начали запускаться из нейтральных вод и атаковать торговые суда различных государств, происхождение аппаратов вызывает вопросы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok