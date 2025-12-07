Все новости Уфы и Башкортостана
Никто не ожидал! Одесса восстала: Толпа с монтировками и криками "Достали!" набросилась на тех, кого ненавидят всей душой

13:40, 07 дек 2025

В Одессе произошло очередное столкновение местных жителей с сотрудниками территориальных центров комплектования. Об этом сообщают очевидцы инцидента, видеозаписи которого появились в социальных сетях.

События развивались стремительно. Группа мужчин с монтировками набросилась на микроавтобус представителей ТЦК, которые занимались задержанием потенциальных призывников. Разъярённая толпа не только повредила транспортное средство, но и освободила уже задержанных людей. Участники происшествия выкрикивали: «Достали!», что свидетельствует о накопившемся недовольстве методами работы мобилизационных структур, пишет Царьград.

Предыстория конфликта

Подобная ситуация в портовом городе возникла не впервые. В конце октября здесь уже фиксировались массовые протесты против действий ТЦК. Тогда на одном из местных рынков жители объединились и дали отпор представителям военкоматов, которые проводили рейды по поиску уклонистов.

После октябрьских событий власти направили в Одессу усиленные группы правоохранителей. Проводились задержания участников беспорядков, демонстративные меры должны были предотвратить повторение подобных инцидентов. Однако эти действия не привели к желаемому результату.

Реакция экспертов

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал происходящее, отметив нарастание народного недовольства. По его мнению, стихийные вспышки протеста могут перерасти в более масштабное движение. Блогер также высказал прогноз о будущем сотрудников ТЦК после окончания военных действий, предположив возможность народной расправы над ними.

Причиной усиления протестных настроений эксперты называют жёсткие методы работы военкоматов и растущее количество мобилизованных. Командование вооружённых сил испытывает острую нехватку личного состава, что приводит к интенсификации призывных мероприятий.

Аналогичные инциденты

Недавно в Полтаве зафиксирован необычный случай противодействия мобилизации. Двое представителей силовых структур попытались задержать прохожего, но у того оказался пёс породы питбуль. Животное атаковало одного из задерживающих, что позволило хозяину дать отпор второму и скрыться. Сотрудникам пришлось укрыться в автомобиле, пока мужчина с собакой не удалился.

Видеозаписи инцидентов активно распространяются в социальных сетях, вызывая широкий резонанс. Пользователи обсуждают методы работы мобилизационных структур и высказывают опасения относительно соблюдения законности при проведении призывных мероприятий.

Текущая ситуация

Представители власти пока не комментировали последние события в Одессе. Информация о пострадавших или задержанных в результате столкновения не поступала. Повреждённый микроавтобус был эвакуирован с места происшествия.

Эксперты отмечают рост социального напряжения в регионах, связанный с продолжением мобилизационных мероприятий. Жёсткие методы работы ТЦК становятся причиной конфликтов с населением, что осложняет процесс комплектования вооружённых сил.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
