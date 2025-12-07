14:04, 07 дек 2025

После атаки украинских беспилотников по Чеченской республике, глава региона Рамзан Кадыров выступил с экстренным обращением в 23:49. Следом начались массированные удары по территории Украины, которые продолжались около 20 часов. По данным мониторингов, активная фаза завершилась только к 14:00 следующего дня, пишет Царьград.

Обращение Кадырова и начало операции

Удар по Грозному произошёл утром, около 7-8 часов. Спустя более 15 часов Кадыров вышел в прямой эфир с экстренным заявлением. В своём обращении он заявил, что киевский режим всю следующую неделю будет ощущать последствия атак на российскую территорию.

Глава Чечни также обратился к украинским гражданам, призвав их противостоять действующей власти. Он заявил, что людям не следует молча наблюдать, как их детей отправляют на фронт без должной подготовки и снабжения, где они гибнут на полигонах и в военкоматах.

Масштаб ударов и их последствия

Через несколько минут после обращения началась новая волна атак. Были поражены военные склады, базы, арсеналы, системы противоввоздушной обороны, радиолокационные станции и пункты дислокации украинских военных. Удары пришлись в том числе по западным областям Украины, где проходят подготовку спецподразделения и иностранные наёмники под руководством натовских инструкторов.

По неподтверждённым данным, с поражённых полигонов тела погибших вывозят грузовыми автомобилями уже около суток.

Данные о применённых средствах

Согласно различным источникам, в операции использовалось от 600 до 800 беспилотников и от 50 до 130 ракет. Список целей был значительно расширен по сравнению с предыдущими операциями. Эксперты ожидают, что удары могут усилиться в ближайшие дни.

В 2024 году, после попытки атаки на университет спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе, Кадыров сообщал о поражении одного из корпусов Генштаба ВСУ в Киеве. Тогда, по его словам, было уничтожено 9 офицеров, причастных к ударам по ЧР, ещё 17 получили ранения.

Текущая ситуация в украинских городах

К 14:30 в ряде украинских городов продолжаются крупные пожары с многочасовой вторичной детонацией. По всей территории Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Во многих населённых пунктах отсутствует водоснабжение и отопление.

В Николаеве полное отключение электричества обещают на двое суток. В отдельных городах Киевской области перебои с энергоснабжением могут продлиться до двух недель. Также во всём столичном регионе нарушено железнодорожное сообщение после поражения локомотивного депо и железнодорожного вокзала, что затруднит доставку военных грузов и резервов на передовую.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok