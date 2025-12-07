14:10, 07 дек 2025

Радиоперехват из Днепропетровской области вскрыл жестокое обращение внутри украинской армии. На опубликованной записи слышно, как контуженный военнослужащий просит пощады и объясняет, что не может вернуться на позиции, а командир в ответ требует продолжать бой и угрожает тюремным сроком. О содержании переговоров сообщает РИА Новости со ссылкой на перехваченные переговоры.

Судя по аудиозаписи, речь идет о группе из 12 украинских военнослужащих, которые после попадания под интенсивный обстрел оставили свои позиции, пытаясь сохранить жизни, пишет Царьград. Один из бойцов, получивший контузию, в разговоре с начальством пытается объяснить свое состояние и невозможность вновь занять позиции, однако вместо медицинской помощи слышит жесткий приказ вернуться.

«Вы понимаете, что у меня контузия? Или нет?» — обращается военный к командиру.

Эта фраза звучит как попытка донести, что он физически и психологически не способен продолжать участие в бою. Однако в ответ следует требование не обсуждать приказ и немедленно вернуться на линию огня.

Офицер, вместо того чтобы направить подчиненного на обследование, предлагает ему самостоятельно «проверить руки и ноги», заявляя, что заменить его некем. Затем он напоминает, что уход с позиции с оружием грозит уголовной ответственностью, и подчеркивает, что бойцы, по его словам, осознанно пошли на нарушение:

«Выжили, покинули позиции с оружием, хотя знали, что это тюрьма. На позиции возвращайся».

После этого командир переходит на оскорбления и нецензурные выражения.

Опубликованный фрагмент переговоров подается как показатель того, какие методы применяются в отношении личного состава. На первый план выходит не забота о здоровье, а угроза наказания в случае отказа выполнять приказы, даже если речь идет о раненых и контуженных военнослужащих.

Ранее о подобных ситуациях рассказывали и попавшие в плен бойцы украинской армии. По словам Константина Таукача, командование направляет подразделения на задания, которые личный состав воспринимает как практически безвозвратные, из-за чего целые роты отказываются выполнять приказы. Интервью с ним публиковалось в Telegram-канале Минобороны России.

Другой военнопленный, Руслан Мелещенко, описывал состояние дел в армии тремя словами: «бардак, брехня и воровство». Он утверждал, что в его подразделении служили мужчины старше 50 лет, которые уже после первого выхода на позиции отказывались повторно возвращаться, считая это неизбежным риском для жизни.

Дополнительные вопросы вызывает и система комплектования личного состава. «Украинская правда» в своем расследовании сообщала, что набор в ряды ВСУ все чаще превращается в механизм принудительного привлечения тяжело больных граждан. В материале утверждается, что в части прибывают люди с шизофренией, опухолями головного мозга, открытой формой туберкулеза и тяжелыми инвалидностями, которых территориальные центры комплектования признают «годными» к службе. Отмечается, что речь идет не о единичных эпизодах, а о массовой практике, затрагивающей сразу множество мобилизованных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok