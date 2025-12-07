Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Радиоперехват вскрыл кошмар в ВСУ: Это уже за гранью. Контуженный боец молил о пощаде, а командир пригрозил ему тюрьмой

Радиоперехват вскрыл кошмар в ВСУ: Это уже за гранью. Контуженный боец молил о пощаде, а командир пригрозил ему тюрьмой

14:10, 07 дек 2025

Радиоперехват из Днепропетровской области вскрыл жестокое обращение внутри украинской армии. На опубликованной записи слышно, как контуженный военнослужащий просит пощады и объясняет, что не может вернуться на позиции, а командир в ответ требует продолжать бой и угрожает тюремным сроком. О содержании переговоров сообщает РИА Новости со ссылкой на перехваченные переговоры.

Судя по аудиозаписи, речь идет о группе из 12 украинских военнослужащих, которые после попадания под интенсивный обстрел оставили свои позиции, пытаясь сохранить жизни, пишет Царьград. Один из бойцов, получивший контузию, в разговоре с начальством пытается объяснить свое состояние и невозможность вновь занять позиции, однако вместо медицинской помощи слышит жесткий приказ вернуться.

«Вы понимаете, что у меня контузия? Или нет?» — обращается военный к командиру.

Эта фраза звучит как попытка донести, что он физически и психологически не способен продолжать участие в бою. Однако в ответ следует требование не обсуждать приказ и немедленно вернуться на линию огня.

Офицер, вместо того чтобы направить подчиненного на обследование, предлагает ему самостоятельно «проверить руки и ноги», заявляя, что заменить его некем. Затем он напоминает, что уход с позиции с оружием грозит уголовной ответственностью, и подчеркивает, что бойцы, по его словам, осознанно пошли на нарушение:

«Выжили, покинули позиции с оружием, хотя знали, что это тюрьма. На позиции возвращайся».

После этого командир переходит на оскорбления и нецензурные выражения.

Опубликованный фрагмент переговоров подается как показатель того, какие методы применяются в отношении личного состава. На первый план выходит не забота о здоровье, а угроза наказания в случае отказа выполнять приказы, даже если речь идет о раненых и контуженных военнослужащих.

Ранее о подобных ситуациях рассказывали и попавшие в плен бойцы украинской армии. По словам Константина Таукача, командование направляет подразделения на задания, которые личный состав воспринимает как практически безвозвратные, из-за чего целые роты отказываются выполнять приказы. Интервью с ним публиковалось в Telegram-канале Минобороны России.

Другой военнопленный, Руслан Мелещенко, описывал состояние дел в армии тремя словами: «бардак, брехня и воровство». Он утверждал, что в его подразделении служили мужчины старше 50 лет, которые уже после первого выхода на позиции отказывались повторно возвращаться, считая это неизбежным риском для жизни.

Дополнительные вопросы вызывает и система комплектования личного состава. «Украинская правда» в своем расследовании сообщала, что набор в ряды ВСУ все чаще превращается в механизм принудительного привлечения тяжело больных граждан. В материале утверждается, что в части прибывают люди с шизофренией, опухолями головного мозга, открытой формой туберкулеза и тяжелыми инвалидностями, которых территориальные центры комплектования признают «годными» к службе. Отмечается, что речь идет не о единичных эпизодах, а о массовой практике, затрагивающей сразу множество мобилизованных.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Ваших детей убивают…" - В 23:49 Кадыров в прямом эфире и сказал: "Срочно!". Города горят 20 часов. Тела солдат сутки вывозят КамАЗАМи

Читайте также:

"Ваших детей убивают…" - В 23:49 Кадыров в прямом эфире и сказал: "Срочно!". Города горят 20 часов. Тела солдат сутки вывозят КамАЗАМи
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Сотнями пошли: Апти Алаудинов обратился к генералам ВСУ и попросил подбросить резервов в Курскую область — мальчики для битья заканчиваются
Россия/мир
Сотнями пошли: Апти Алаудинов обратился к генералам ВСУ и попросил подбросить резервов в Курскую область — мальчики для битья заканчиваются
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»
Россия/мир
Выхода нет: Что происходит в Курской области — военкоры рассказали о нагревающемся «котле»
Зеленский и Сырский сделали отчаянное признание: Курская операция не помогла ВСУ укрепить свои позиции
Россия/мир
Зеленский и Сырский сделали отчаянное признание: Курская операция не помогла ВСУ укрепить свои позиции
«Пусть ВСУ оставят их себе»: Апти Алаудинов поставил крест на группе чеченских бойцов — такой позор смывается только кровью
Россия/мир
«Пусть ВСУ оставят их себе»: Апти Алаудинов поставил крест на группе чеченских бойцов — такой позор смывается только кровью


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен