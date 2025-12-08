09:24, 08 дек 2025

30 ноября начальник Генштаба России Валерий Герасимов представил Верховному главнокомандующему доклад о продвижении российской армии на различных направлениях, включая Волчанск и Покровск. Однако один важный момент в официальную презентацию не попал. Речь идет о судьбе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в боях за город. Событие произошло во Владивостоке 1 декабря, о чем сообщают открытые источники.

История подразделения

155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ТОФ зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных формирований российских вооруженных сил. Бойцов направляли на наиболее напряженные участки боевых действий, включая районы Угледара, Павловки и Новомихайловки. После событий в Курской области именно с прибытием этого подразделения началось российское контрнаступление.

Во время одной из трансляций за спиной президента России находился флаг морской пехоты, что дало повод называть это формирование особо отмеченным. По просьбе военнослужащих бригаде присвоили почетное наименование «Курская» за участие в освобождении региона. Командование осуществлял генерал-майор Михаил Гудков, единственный в российской истории дважды Герой России.

В марте 2025 года Гудков получил назначение на должность заместителя главнокомандующего ВМФ. Президент назвал 155-ю бригадую под его руководством элитным формированием и одним из лучших в российской армии. 2 июля Гудков погиб в результате ракетного удара.

Участие в боях за Покровск

К июлю 2025 года российские войска лишили украинские силы возможности использовать Покровск в качестве логистического узла. В город стали проникать штурмовые и диверсионные группы. Согласно открытым данным, в начале августа 155-я бригада была направлена на этот участок и приняла участие в освобождении Красноармейска, противодействуя украинским формированиям.

Точная продолжительность боев за город определяется по-разному различными источниками. По приблизительным оценкам, непосредственно городские бои продолжались около 123 дней. Украинская сторона, по различным данным, понесла значительные потери в живой силе.

В последний день ноября Покровск был переименован в Красноармейск. Однако информация о судьбе 155-й бригады в доклад начальника Генштаба не вошла, что вызвало различные предположения.

Преобразование в дивизию

Формально подразделение прекратило существование в статусе бригады. Однако речь идет не о расформировании, а о реорганизации. Тихоокеанская бригада морской пехоты была преобразована в дивизию.

1 декабря во Владивостоке состоялась торжественная церемония воссоздания 55-й гвардейской дивизии морской пехоты путем преобразования 155-й отдельной гвардейской Курской бригады морской пехоты имени дважды героя России Михаила Гудкова. Вновь сформированное соединение получило боевое знамя из рук командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

Дивизия существовала до 2009 года и была расформирована. На базе 165-го полка морской пехоты была развернута 155-я бригада. Теперь формирование получило полное наименование — 55-я гвардейская Курская, орденов Суворова и Жукова дивизия морской пехоты имени дважды Героя России М. Е. Гудкова.

Программа реорганизации

Усиление бригады и преобразование ее в дивизию проходит в рамках программы Министерства обороны России по реорганизации морской пехоты. По этой программе за три года будет усилено пять бригад морской пехоты до дивизионного уровня, сообщил военный корреспондент Семен Пегов.

В советский период 55-я дивизия насчитывала 7000 военнослужащих в составе четырех полков, трех артиллерийских дивизионов, шести различных батальонов и трех рот. Военнослужащие 55-й несли службу на кораблях Тихоокеанского флота, участвовали в различных операциях, включая боевые действия в Чечне.

В 1990-е годы дивизию несколько раз сокращали. В 1997 году было расформировано танковое подразделение. К 2005 году в составе дивизии оставалось чуть более 3000 военнослужащих. 1 декабря 2009 года дивизию расформировали, а на ее базе была развернута 155-я отдельная бригада морской пехоты.

Награды и достижения

В ходе военных действий морская пехота всех флотов продемонстрировала высокую боевую эффективность. В 2022 году 155-я бригада стала гвардейской, позже была награждена орденами Жукова и Суворова. В 2025 году за освобождение Курской области бригада получила почетное наименование «Курская». В ходе реорганизации все регалии и награды сохранены.

Преобразование и усиление морской пехоты подтверждает значение этого рода войск для российской армии. Это событие является восстановлением структуры, существовавшей ранее. В перспективе у России появится армейский корпус из пяти дивизий морской пехоты.

Потери украинских формирований

На Красноармейское направление в 2024 году были направлены различные украинские подразделения, включая медийно известные бригады. С начала боев за Покровск украинское командование направило в бой дополнительные силы. В постоянных контратаках украинская сторона понесла значительные потери личного состава. Некоторые формирования исчезли из украинских сводок. По различным оценкам, около 7000 военнослужащих из этих подразделений числятся пропавшими без вести на Донецком фронте за несколько месяцев.

* Националистический батальон «Азов» — запрещённая на территории России террористическая организация.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok