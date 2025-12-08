09:31, 08 дек 2025

30 ноября президент России Владимир Путин прибыл в один из штабов управления Объединённой группировки войск. Там он заслушал доклады командующих группировок войск и начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова. Во время визита стало известно об освобождении двух населённых пунктов — Красноармейска и Волчанска. За последний велись бои на протяжении 569 дней, пишет Царьград.

Реакция украинской стороны

После заявлений российского руководства украинские медиаресурсы начали активную кампанию по опровержению информации. В сеть были выброшены видеоматериалы, на которых якобы бойцы батальона «Скала» находятся в центре Покровска с украинским флагом. Позже появились данные о том, что для создания ролика использовались нейросети, которые заменили российский флаг на украинский. 6 декабря были опубликованы карты Генштаба ВСУ.

Украинским СМИ запретили упоминать потерю контроля над населёнными пунктами. Украинский канал «Легитимный», связанный с офисом президента Украины, сообщил о запрете публикаций на эту тему. Некоторые украинские блогеры после распространения недостоверной информации призвали прекратить донаты ВСУ.

Свидетельства российских военнослужащих

Командир отряда с позывным «Ветер» группировки войск «Север» рассказал о ситуации в Волчанске. По его словам, украинская сторона использовала беспилотники для обнаружения любых движущихся объектов в городе, включая животных. Мин не жалели даже на котов.

Военный блогер отметил, что остатки гарнизона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были уничтожены в юго-восточной части города и лесистой местности на востоке. За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери украинской стороны составили до 1195 военнослужащих.

Кадровые перестановки в ВСУ

После событий в Волчанске украинское командование сняло с должности командира 57-й бригады. При отступлении украинские военные наносили удары по различным объектам, в том числе по позициям, где могли находиться гражданские лица. В результате одной из таких атак беспилотник ВСУ ранил гражданского человека.

Российские военнослужащие провели операцию по эвакуации мирных жителей из города. По данным военного блогера «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», расстояние от Волчанска до Харькова составляет около 74 километров.

Ситуация на других участках

Начальник Генштаба в докладе президенту сообщил об окружении Степногорска в Запорожской области. Через несколько часов российские войска вошли в город, достигнув центральной части. Украинская сторона начала отступление. Военные эксперты Украины заявили о потере Ореховского и Приморского направлений.

На Харьковском направлении зафиксированы случаи дезертирства среди украинских военнослужащих. По данным радиоперехватов, украинское командование отдало приказ расстреливать отступающих с позиций солдат под Купянском. На записи слышно, как командир с позывным «Робинзон» приказывает подчинённому с позывным «Фобос» открыть огонь по группе дезертиров.

Также стало известно о начале боёв за Красный Лиман, уличных боях в Северске, контроле над третьей частью Константиновки. Потери украинской стороны на различных участках фронта продолжают расти.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok