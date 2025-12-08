Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки

"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки

09:37, 08 дек 2025

В ночь на 7 декабря российские вооруженные силы провели одну из крупнейших атак последнего месяца по территории Украины. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об этом в своем телеграм-канале.

По данным подпольщика, удар продолжался более 15 часов. Российская армия задействовала беспилотники типа «Герань» и баллистические ракеты. Атаке подверглись объекты в 18 областях — от западных регионов до центральных и северных территорий страны, пишет Царьград.

Лебедев указал, что зафиксировано свыше 70 серий взрывов. Всего, по предварительным оценкам координатора, было выпущено более 140 беспилотных летательных аппаратов и несколько баллистических ракет. Атака проходила непрерывными волнами с периодическими ракетными ударами.

География ударов

Прилеты отмечались практически по всей Украине. Взрывы происходили во Львове, Луцке, Днепре, Кривом Роге, Чернигове, Сумах и Киевской области. Единственным регионом, который не подвергся атаке, стала Закарпатская область.

Подпольщик детализировал применение различных типов вооружений. По его словам, вместе с беспилотниками использовались ракеты «Искандер-М» и «Кинжал». Пять «Искандеров» ударили по Зеленодольску, три — по Вышгороду, еще три — по Днепропетровску. Один «Искандер» поразил порт Южный в Одесской области.

Три ракеты «Кинжал» были направлены на юго-запад Хмельницкой области, одна — по Макарову в Киевской области. Лебедев также сообщил, что одна ракета «Искандер-М», летевшая на Киев, была сбита над Киевским водохранилищем.

Версия о возмездии

Российское министерство обороны пока не комментировало произошедшее. Однако появилась версия, что масштабный удар стал ответом на атаки по комплексу «Грозный-Сити». Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров требовал привлечь Украину к ответственности за эти действия.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают события ночи на 7 декабря. Многие комментаторы пишут о «расплате» за предыдущие удары.

Последствия для энергосистемы

После ударов по энергетическим объектам Украина была вынуждена сократить экспорт электроэнергии в Молдавию. Кишиневу пришлось обратиться за помощью к правительству Румынии для компенсации дефицита электричества.

Атака стала одной из самых продолжительных и масштабных за последнее время, охватив практически всю территорию страны.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Едва Путин договорил "случилось страшное". С трагедией в голосе бойцы рассказали правду. За Волчанск "полетели головы и большие погоны"

Читайте также:

Едва Путин договорил "случилось страшное". С трагедией в голосе бойцы рассказали правду. За Волчанск "полетели головы и большие погоны"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

Что началось! А ведь Путин предупреждал. Прямо сейчас десятки ракет бьют по Киеву. ПВО - всё. Срочные вести из Сум. Особый удар - больше шансов нет
Россия/мир
Что началось! А ведь Путин предупреждал. Прямо сейчас десятки ракет бьют по Киеву. ПВО - всё. Срочные вести из Сум. Особый удар - больше шансов нет
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
Россия/мир
Под Киевом мощное зарево: ночь огня на Украине - летят "Кинжалы" и "Искандеры". Общая сводка
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
Россия/мир
«Потери СБУ катастрофические»: «Искандеры» сработали хирургически точно. Фронт остался без оперативного управления
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты
Россия/мир
«Утром на Украине не досчитались аэродромов»: в Киевскую, Полтавскую, Одесскую, Харьковскую и Днепропетровскую области в ночь на 24 июля «постучались» русские ракеты


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен