"Вот и пришла расплата": русские ответили за удары по "Грозный-Сити". Подполье подвело итоги атаки

В ночь на 7 декабря российские вооруженные силы провели одну из крупнейших атак последнего месяца по территории Украины. Координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об этом в своем телеграм-канале.

По данным подпольщика, удар продолжался более 15 часов. Российская армия задействовала беспилотники типа «Герань» и баллистические ракеты. Атаке подверглись объекты в 18 областях — от западных регионов до центральных и северных территорий страны, пишет Царьград.

Лебедев указал, что зафиксировано свыше 70 серий взрывов. Всего, по предварительным оценкам координатора, было выпущено более 140 беспилотных летательных аппаратов и несколько баллистических ракет. Атака проходила непрерывными волнами с периодическими ракетными ударами.

География ударов

Прилеты отмечались практически по всей Украине. Взрывы происходили во Львове, Луцке, Днепре, Кривом Роге, Чернигове, Сумах и Киевской области. Единственным регионом, который не подвергся атаке, стала Закарпатская область.

Подпольщик детализировал применение различных типов вооружений. По его словам, вместе с беспилотниками использовались ракеты «Искандер-М» и «Кинжал». Пять «Искандеров» ударили по Зеленодольску, три — по Вышгороду, еще три — по Днепропетровску. Один «Искандер» поразил порт Южный в Одесской области.

Три ракеты «Кинжал» были направлены на юго-запад Хмельницкой области, одна — по Макарову в Киевской области. Лебедев также сообщил, что одна ракета «Искандер-М», летевшая на Киев, была сбита над Киевским водохранилищем.

Версия о возмездии

Российское министерство обороны пока не комментировало произошедшее. Однако появилась версия, что масштабный удар стал ответом на атаки по комплексу «Грозный-Сити». Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров требовал привлечь Украину к ответственности за эти действия.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают события ночи на 7 декабря. Многие комментаторы пишут о «расплате» за предыдущие удары.

Последствия для энергосистемы

После ударов по энергетическим объектам Украина была вынуждена сократить экспорт электроэнергии в Молдавию. Кишиневу пришлось обратиться за помощью к правительству Румынии для компенсации дефицита электричества.

Атака стала одной из самых продолжительных и масштабных за последнее время, охватив практически всю территорию страны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok