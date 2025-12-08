Русские деньги останутся в ЕС: Запад нашёл способ навсегда забрать замороженные активы. Венгрия не поможет

13:58, 08 дек 2025

Брюссель обнаружил механизм, который позволит удерживать замороженные российские активы без согласия всех стран-членов Европейского союза. Издание Financial Times сообщило об этом 8 декабря 2025 года.

Европейские чиновники продолжают искать пути к российским деньгам, замороженным в европейских банках. На данный момент сумма заблокированных средств достигает 210 миллиардов евро. Основная часть активов находится в бельгийской клиринговой компании Euroclear.

Ранее планы по конфискации российских средств наталкивались на сопротивление нескольких государств, пишет Царьград. Венгрия выступает против действий, которые считает проявлением русофобии. Бельгия опасается судебных исков со стороны России. Словакия также заняла позицию против экспроприации замороженных активов.

Руководство Euroclear предупреждало о возможности оспорить решение о конфискации в судебном порядке. Компания указывала, что такие действия могут привести к ее банкротству.

Теперь в уставных документах Евросоюза найдена статья, которая меняет ситуацию. Этот пункт дает возможность принимать меры в условиях серьезных экономических потрясений без требования единогласного одобрения всеми странами-участницами.

Новый механизм позволит заблокировать российские средства на неопределенное время. Снятие запрета потребует отдельного решения. В качестве основания могут рассматриваться так называемые гибридные действия России в отношении Европейского союза.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ни один международный суд не поддержит российскую сторону в случае подачи иска. Такое заявление демонстрирует позицию западных структур по данному вопросу.

Первоначально Брюссель планировал направить конфискованные средства на восстановление Украины. Однако противодействие трех европейских государств затрудняло реализацию этого плана при существующих правилах принятия решений.

Найденная юридическая формулировка открывает путь к долгосрочной заморозке без необходимости преодолевать возражения отдельных стран. Механизм предполагает, что экономические потрясения служат достаточным основанием для применения чрезвычайных мер.

