Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Большой "шухер" в Одессе. Порт взломан: русские получили доступ к секретным данным. Новые жирные цели определены

Большой "шухер" в Одессе. Порт взломан: русские получили доступ к секретным данным. Новые жирные цели определены

14:11, 08 дек 2025

В Одессе и Николаеве произошла масштабная утечка данных — российские хакеры взломали серверы двух портов несколько дней назад. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кибер-шпионы проникли в главный сервер морского порта и скачали секретную информацию, включая записи с камер видеонаблюдения, пишет Царьград. Для украинской стороны это серьезная проблема, поскольку морские порты остаются одними из ключевых точек для поставок западной военной помощи Киеву.

Записи видеонаблюдения могут показать, какие грузы доставлялись в порт, где происходила разгрузка и другие детали логистики. По данным SHOT, эта информация поможет определить новые стратегические цели. Одесский порт и так регулярно подвергается атакам, а повреждения восстанавливают в приоритетном порядке.

Также удалось установить, что ответственным за охрану одесского порта является 37-летний уроженец Крыма. По информации источников, успешная хакерская атака стала ответом на недавние инциденты с танкерами у берегов Турции.

На территории портов обнаружили распечатанные фотографии автомобилей с номерами, предположительно принадлежащих сотрудникам украинских территориальных центров комплектования. Таким способом некоторые работники портов могли избегать мобилизации.

В последние дни Одесса подвергалась ударам. 4 декабря беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры города. Днем ранее российская разведка выявила место сборки морских дронов в Одессе, по которому также был нанесен удар.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее прогнозировал морскую блокаду региона после атак на гражданские суда в Черном море. По его словам, после действий ВСУ в последние дни такие меры становятся необходимостью.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Русские деньги останутся в ЕС: Запад нашёл способ навсегда забрать замороженные активы. Венгрия не поможет

Читайте также:

Русские деньги останутся в ЕС: Запад нашёл способ навсегда забрать замороженные активы. Венгрия не поможет
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

«Погибли иностранные военные»: ВС России нанесли сокрушительный удар по складу в порту Одессы — разрушения очень серьезные
Россия/мир
«Погибли иностранные военные»: ВС России нанесли сокрушительный удар по складу в порту Одессы — разрушения очень серьезные
«Взломали уличные видеокамеры»: военные эксперты рассказали, что помогло ВСУ так просто войти в Курскую область — украинские хакеры отследили передвижение российских танков
Россия/мир
«Взломали уличные видеокамеры»: военные эксперты рассказали, что помогло ВСУ так просто войти в Курскую область — украинские хакеры отследили передвижение российских танков
Одесса в огне: массированная атака застала украинцев врасплох 13 сентября— «черная пятница» началась
Россия/мир
Одесса в огне: массированная атака застала украинцев врасплох 13 сентября— «черная пятница» началась
По морю пришли первые яйца из Турции: они по-настоящему удивят
Потребитель в Башкирии
По морю пришли первые яйца из Турции: они по-настоящему удивят


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен