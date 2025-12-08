Большой "шухер" в Одессе. Порт взломан: русские получили доступ к секретным данным. Новые жирные цели определены

14:11, 08 дек 2025

В Одессе и Николаеве произошла масштабная утечка данных — российские хакеры взломали серверы двух портов несколько дней назад. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Кибер-шпионы проникли в главный сервер морского порта и скачали секретную информацию, включая записи с камер видеонаблюдения, пишет Царьград. Для украинской стороны это серьезная проблема, поскольку морские порты остаются одними из ключевых точек для поставок западной военной помощи Киеву.

Записи видеонаблюдения могут показать, какие грузы доставлялись в порт, где происходила разгрузка и другие детали логистики. По данным SHOT, эта информация поможет определить новые стратегические цели. Одесский порт и так регулярно подвергается атакам, а повреждения восстанавливают в приоритетном порядке.

Также удалось установить, что ответственным за охрану одесского порта является 37-летний уроженец Крыма. По информации источников, успешная хакерская атака стала ответом на недавние инциденты с танкерами у берегов Турции.

На территории портов обнаружили распечатанные фотографии автомобилей с номерами, предположительно принадлежащих сотрудникам украинских территориальных центров комплектования. Таким способом некоторые работники портов могли избегать мобилизации.

В последние дни Одесса подвергалась ударам. 4 декабря беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры города. Днем ранее российская разведка выявила место сборки морских дронов в Одессе, по которому также был нанесен удар.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее прогнозировал морскую блокаду региона после атак на гражданские суда в Черном море. По его словам, после действий ВСУ в последние дни такие меры становятся необходимостью.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok