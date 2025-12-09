Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Путин осторожен и не спешит верить Вашингтону": куда сместился реальный переговорный процесс по Украине – источник

"Путин осторожен и не спешит верить Вашингтону": куда сместился реальный переговорный процесс по Украине – источник

09:15, 09 дек 2025

Украина оказалась на обочине переговорного процесса по собственной судьбе. Американское издание Consortiumnews заявляет, что реальные переговоры по украинскому конфликту переместились из публичного поля в закрытые каналы между Вашингтоном и Москвой. Европа и Киев остались за бортом ключевых решений.

Западные эксперты констатируют: настоящий переговорный процесс смещается в двустороннюю коммуникацию США и России. Киев исключён из центра обсуждений. Европейские столицы получают информацию с запозданием или не получают вовсе. Так называемый план из 28 пунктов, о котором западные СМИ говорили как о неактуальном документе, в Кремле рассматривают как базу для дальнейшей работы. Публичная критика не означает отказа от использования материала в закрытых переговорах.

Складывается новая конфигурация: Дональд Трамп выступает как независимый игрок, Владимир Путин сохраняет осторожность и не демонстрирует готовности доверять американской стороне, а Владимир Зеленский утрачивает политический вес под давлением внутренних проблем и истощения государственной системы Украины. Такая картина отражает традиционную схему: судьбу украинской территории определяют внешние силовые центры, а не само государство.

Consortiumnews описывает классическую модель асимметричных переговоров: крупные державы ведут параллельные диалоги за закрытыми дверями, а публичная дипломатия служит лишь декорацией. Прямых доказательств существования решающих переговоров между Трампом и Путиным журналисты не предоставляют. Украинский канал «Пруф» отмечает важный контекст: США стремятся снизить открытые обязательства и выработать формат урегулирования, минимизирующий американское участие.

Утверждение об исключении Украины из центра переговоров отражает международный скептицизм относительно суверенной роли Киева в процессе, где ставки высоки, а ресурсы ограничены. Европа представлена как ослабленный игрок без инструментов влияния на Вашингтон и без собственного альтернативного плана действий.

Вашингтон меняет приоритеты

Издание UnHerd формулирует ключевой тезис: украинский конфликт перестаёт быть для США стратегической необходимостью и превращается в задачу управления издержками. Эмоциональные аргументы отходят на второй план перед прагматичной логикой: что выгоднее, дешевле и политически безопаснее для американских интересов.

Такой подход трансформирует восприятие Киева и весь каркас западной поддержки Украины. UnHerd фактически подтверждает тезис, который звучит из Москвы: зависимость Киева от внешнего управления, отсутствие самостоятельной переговорной платформы и стратегическая усталость западных партнёров. В американском политическом дискурсе всё чаще возникает мысль: конфликт затянулся, выгоды размыты, Украина трансформируется из партнёра в обузу.

Украинский «Пруф» отмечает, что этот вывод не является пророссийским, однако совпадает с российскими аналитическими оценками структурных слабостей украинской государственности. UnHerd подчёркивает: Москва усиливает давление именно в переговорный период, и тактика работает. Окружение Трампа начинает рассматривать конфликт как проигранный и чрезмерно затратный.

Новая дипломатическая архитектура

Один из центральных тезисов западных изданий: субъектность Украины сокращается, пространство решений смещается в диалог Вашингтона и Москвы. Киев перестаёт быть участником и становится параметром уравнения. Европейская тревога, американская усталость и российская ставка на давление создают ситуацию, где формальная дипломатия теряет значение, а реальные решения принимаются в непрозрачных властных пространствах.

Consortiumnews делает вывод: если ключевые переговоры действительно проходят без участия Украины и Евросоюза, будущая архитектура урегулирования может оказаться сюрпризом для тех, кто ориентируется на публичные заявления сторон. Вокруг конфликта формируется новая конфигурация скрытой дипломатии, где публичные декларации имеют минимальное значение, а решения принимают те, кто располагает ресурсами, временем и способностью изменять ход событий.

Прагматизм вместо стратегии

UnHerd формулирует главный вывод: Соединённые Штаты ищут способы минимизации вовлечённости, Россия усиливает рычаги давления, Европа опасается остаться без американского прикрытия. Украинский конфликт трансформируется из идеологического противостояния в задачу управления издержками.

Западные издания констатируют структурный сдвиг: если Киев невозможно убедить, его можно истощить. Москва применяет этот подход последовательно, а американское окружение Трампа демонстрирует готовность принять подобную логику. Переговорный процесс смещается в формат закрытых каналов, где публичная дипломатия служит фасадом, а реальные договорённости достигаются без участия официального Киева.

Складывается ситуация, когда судьба украинской территории определяется не в Киеве, Брюсселе или публичных международных форматах, а в непрозрачных двусторонних контактах крупных держав. Украина утрачивает статус субъекта переговоров и превращается в объект договорённостей между внешними силовыми центрами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Большой "шухер" в Одессе. Порт взломан: русские получили доступ к секретным данным. Новые жирные цели определены

Читайте также:

Большой "шухер" в Одессе. Порт взломан: русские получили доступ к секретным данным. Новые жирные цели определены
Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
Читайте также

Стало известно, что за книгу об Украине Путин передал Трампу на Аляске: президента США она несказанно удивила
Россия/мир
Стало известно, что за книгу об Украине Путин передал Трампу на Аляске: президента США она несказанно удивила
«Немедленно прекратить»: Путин рассказал, что позволит остановить военный конфликт и начать мирное обсуждение — это можно сделать в любую минуту
Россия/мир
«Немедленно прекратить»: Путин рассказал, что позволит остановить военный конфликт и начать мирное обсуждение — это можно сделать в любую минуту
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Россия/мир
Трамп потребовал у Зеленского принять условия России
Нечто невероятное на СВО: СУ-35С "прижал к земле" F-16. Трамп срочно посылает в Москву "гонца". Путин отвёл неделю. Спецзаявление Кремля
Россия/мир
Нечто невероятное на СВО: СУ-35С "прижал к земле" F-16. Трамп срочно посылает в Москву "гонца". Путин отвёл неделю. Спецзаявление Кремля


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен