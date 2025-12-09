09:15, 09 дек 2025

Украина оказалась на обочине переговорного процесса по собственной судьбе. Американское издание Consortiumnews заявляет, что реальные переговоры по украинскому конфликту переместились из публичного поля в закрытые каналы между Вашингтоном и Москвой. Европа и Киев остались за бортом ключевых решений.

Западные эксперты констатируют: настоящий переговорный процесс смещается в двустороннюю коммуникацию США и России. Киев исключён из центра обсуждений. Европейские столицы получают информацию с запозданием или не получают вовсе. Так называемый план из 28 пунктов, о котором западные СМИ говорили как о неактуальном документе, в Кремле рассматривают как базу для дальнейшей работы. Публичная критика не означает отказа от использования материала в закрытых переговорах.

Складывается новая конфигурация: Дональд Трамп выступает как независимый игрок, Владимир Путин сохраняет осторожность и не демонстрирует готовности доверять американской стороне, а Владимир Зеленский утрачивает политический вес под давлением внутренних проблем и истощения государственной системы Украины. Такая картина отражает традиционную схему: судьбу украинской территории определяют внешние силовые центры, а не само государство.

Consortiumnews описывает классическую модель асимметричных переговоров: крупные державы ведут параллельные диалоги за закрытыми дверями, а публичная дипломатия служит лишь декорацией. Прямых доказательств существования решающих переговоров между Трампом и Путиным журналисты не предоставляют. Украинский канал «Пруф» отмечает важный контекст: США стремятся снизить открытые обязательства и выработать формат урегулирования, минимизирующий американское участие.

Утверждение об исключении Украины из центра переговоров отражает международный скептицизм относительно суверенной роли Киева в процессе, где ставки высоки, а ресурсы ограничены. Европа представлена как ослабленный игрок без инструментов влияния на Вашингтон и без собственного альтернативного плана действий.

Вашингтон меняет приоритеты

Издание UnHerd формулирует ключевой тезис: украинский конфликт перестаёт быть для США стратегической необходимостью и превращается в задачу управления издержками. Эмоциональные аргументы отходят на второй план перед прагматичной логикой: что выгоднее, дешевле и политически безопаснее для американских интересов.

Такой подход трансформирует восприятие Киева и весь каркас западной поддержки Украины. UnHerd фактически подтверждает тезис, который звучит из Москвы: зависимость Киева от внешнего управления, отсутствие самостоятельной переговорной платформы и стратегическая усталость западных партнёров. В американском политическом дискурсе всё чаще возникает мысль: конфликт затянулся, выгоды размыты, Украина трансформируется из партнёра в обузу.

Украинский «Пруф» отмечает, что этот вывод не является пророссийским, однако совпадает с российскими аналитическими оценками структурных слабостей украинской государственности. UnHerd подчёркивает: Москва усиливает давление именно в переговорный период, и тактика работает. Окружение Трампа начинает рассматривать конфликт как проигранный и чрезмерно затратный.

Новая дипломатическая архитектура

Один из центральных тезисов западных изданий: субъектность Украины сокращается, пространство решений смещается в диалог Вашингтона и Москвы. Киев перестаёт быть участником и становится параметром уравнения. Европейская тревога, американская усталость и российская ставка на давление создают ситуацию, где формальная дипломатия теряет значение, а реальные решения принимаются в непрозрачных властных пространствах.

Consortiumnews делает вывод: если ключевые переговоры действительно проходят без участия Украины и Евросоюза, будущая архитектура урегулирования может оказаться сюрпризом для тех, кто ориентируется на публичные заявления сторон. Вокруг конфликта формируется новая конфигурация скрытой дипломатии, где публичные декларации имеют минимальное значение, а решения принимают те, кто располагает ресурсами, временем и способностью изменять ход событий.

Прагматизм вместо стратегии

UnHerd формулирует главный вывод: Соединённые Штаты ищут способы минимизации вовлечённости, Россия усиливает рычаги давления, Европа опасается остаться без американского прикрытия. Украинский конфликт трансформируется из идеологического противостояния в задачу управления издержками.

Западные издания констатируют структурный сдвиг: если Киев невозможно убедить, его можно истощить. Москва применяет этот подход последовательно, а американское окружение Трампа демонстрирует готовность принять подобную логику. Переговорный процесс смещается в формат закрытых каналов, где публичная дипломатия служит фасадом, а реальные договорённости достигаются без участия официального Киева.

Складывается ситуация, когда судьба украинской территории определяется не в Киеве, Брюсселе или публичных международных форматах, а в непрозрачных двусторонних контактах крупных держав. Украина утрачивает статус субъекта переговоров и превращается в объект договорённостей между внешними силовыми центрами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok