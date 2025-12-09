ВСУ вскрыли секреты русской армии: грядёт полчище дронов. Системы РЭБ надо срочно менять и дорабатывать

09:22, 09 дек 2025

ВСУ раскрыли особенности работы российских систем радиоэлектронной борьбы на передовой и начали подстраивать использование беспилотников под открывшиеся данные. Об этом рассказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов в интервью каналу «Царьград». По его оценке, противник анализирует, какие частоты подавляются российскими комплексами, и оперативно меняет тактику применения БПЛА.

По словам Потапова, одной из наиболее острых проблем стали беспилотники, работающие через оптоволоконные кабели. Такие дроны практически не поддаются воздействию радиоэлектронных средств и их чаще всего приходится уничтожать огневым способом. Радиоэлектронное воздействие на подобные аппараты оказывается минимально эффективным, что серьёзно осложняет борьбу с ними.

Разработчик подчеркнул, что системы РЭБ требуют постоянной модернизации. Ситуация нередко развивается по одному сценарию: комплексы поступают в войска, противник выясняет, какие частоты в конкретном районе подавляются, меняет параметры передатчиков у себя в лабораториях и переводит дроны на другие диапазоны. В результате уже через полторы-две недели ранее эффективные комплексы заметно теряют результативность.

Потапов отметил, что средний «срок жизни» настроек РЭБ на линии соприкосновения сегодня составляет около полутора—двух недель. Если удаётся перекрыть актуальные частоты, вскоре противник перестраивает систему управления беспилотниками, и действующие комплексы приходится заменять или серьёзно дорабатывать. Это создаёт постоянный цикл адаптации, требующий времени и ресурсов.

Отдельно собеседник «Первого русского» остановился на проблемах так называемых джаммеров — генераторов помех для вражеских БПЛА. Всё оборудование на основе джаммер-блоков изначально проектируется под конкретные параметры: мощность, энергопотребление, количество антенн и необходимых трактов. Из-за этого существенно расширить или быстро изменить их возможности оказывается сложно.

По словам Потапова, в боевых условиях модернизация нередко сводится к доработкам подручными средствами непосредственно на передовой. Специалисты «коллективно» адаптируют доступные средства под новые задачи, что не всегда позволяет добиться требуемой гибкости. На этом фоне, по его словам, всё большее значение приобретают SDR-платы — программно-определяемые радиосистемы, работающие в широком диапазоне частот.

Разработчик пояснил, что SDR-решения проще поддаются адаптации и перенастройке, особенно при их массовом распространении. Он выразил мнение, что в дальнейшем классические джаммеры постепенно уйдут на второй план, а следующий год станет показательным с точки зрения развития рынка SDR-оборудования и роста возможностей его применения.

Потапов указал, что использование традиционных джаммеров в перспективе может стать нецелесообразным из-за серьёзных физических ограничений таких систем. В то же время SDR-подход подобных ограничений в прежнем виде не имеет. По его словам, в текущем году сегмент SDR в России начал активно развиваться, в том числе благодаря продвижению этой тематики в интернете, что привело к повышенному интересу к таким технологиям и новому вектору мыслей у разработчиков и пользователей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok