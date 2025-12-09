09:27, 09 дек 2025

Британское издание The Telegraph сообщило о беспрецедентных темпах продвижения российских войск в зоне специальной военной операции. По информации британских военных экспертов, Вооружённые силы России достигли максимальной за три года скорости освобождения населённых пунктов. Данные основаны на анализе американского Института по изучению войны.

Авторы публикации полагают, что подобные результаты могут повлиять на позицию Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта. Британские журналисты предположили, что достижения российской армии способны склонить будущего президента США к мысли о необходимости заключения мира на российских условиях, а также к выводу о нецелесообразности дальнейших поставок вооружений и помощи Киеву.

Украинский мониторинговый ресурс Depp State подтверждает выводы британских специалистов. Согласно их данным, в ноябре российские войска взяли под контроль 505 квадратных километров территории, что в два раза превышает октябрьский показатель.

Ранее сообщалось, что украинская армия пытается сдержать продвижение российских подразделений. Однако бойцы ВС России последовательно освобождают населённые пункты, уничтожая укрепления противника вместе с личным составом и военной техникой. В условиях ограниченных военных поставок с Запада и нехватки кадров в ВСУ подобные потери становятся критическими для Киева.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предпринимает попытки вернуть стратегически важные города, перебрасывая к ним оставшиеся резервы армии. В частности, он направил подразделения из Орехово на покровское направление. Покровск отстоять не удалось, при этом Орехово осталось без собственных солдат.

Украинские военные продолжают попытки остановить наступление российских войск. В условиях растущей паники в украинской армии киевские солдаты принимают поспешные решения. Стало известно, что ВСУ подорвали дамбу на территории Донецкой Народной Республики.

Согласно сообщению источника, в Донецкой области, севернее Бахмута, украинские военные взорвали дамбу в селе Приволье с целью замедлить продвижение российских войск. Об инциденте сообщила 30-я отдельная механизированная бригада ВСУ, опубликовав кадры подрыва гидротехнического сооружения.

