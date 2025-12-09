Все новости Уфы и Башкортостана
Ох, горячо. Путин отдал приказ флоту. Цель на мушке. Удар! "Бомбовый заход" в Красное море. На Западе истерика

09:36, 09 дек 2025

Российский фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота вошёл в акваторию Красного моря в сопровождении танкера «Борис Бутома». Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота. Перед этим корабельная группа провела серию учений в Аденском заливе, где экипажи отработали действия по различным сценариям противодействия условному противнику.

Учения прошли по приказу Верховного главнокомандующего, после чего отряд кораблей продолжил переход и появился в районе Красного моря, пишет Царьград. В официальных сводках подчёркивается, что отрабатывались корабельные задачи, однако конкретные элементы боевой подготовки не раскрываются. Тем не менее факт появления в регионе именно этого фрегата вызвал отдельное внимание.

 

«Маршал Шапошников» относится к числу кораблей, оснащённых современными ударными системами. На его борту находятся крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Уран», предусмотрена возможность применения противокорабельных ракет «Оникс» и «Циркон». Для борьбы с подводными целями фрегат оборудован реактивными бомбомётами РБУ-6000, что делает его заметным элементом противолодочной обороны.

Министерство обороны России ранее демонстрировало боевые возможности «Маршала Шапошникова». В августе этого года фрегат выполнял задачи в акватории Японского моря и с помощью ракет «Калибр» и «Уран» поразил учебные цели. На опубликованных кадрах была показана последовательность пуска: взлёт ракеты, яркая вспышка при выходе из пусковой установки и дальнейший полёт в сторону цели. В ведомстве тогда заявили об успешном поражении намеченных объектов.

 

На фоне этих учений в Западной Европе продолжилось обсуждение роли России в регионе Красного моря. Польское издание Forsal ранее опубликовало материал о возможных планах Москвы в этом районе. Автор предположил, что в перспективе Россия может получить выход к ключевому участку, который в публикации назвали «бутылочным горлышком» для западной торговли, и использовал метафору «ножа», который якобы может быть туда «воткнут».

В польском материале напоминали и о прошлых переговорах России и Судана по поводу возможного размещения российской военно-морской базы. Тогда обсуждались перспективы создания пункта материально-технического обеспечения на побережье и доступа к крупному месторождению золота. Позже эти переговоры прекратились, однако в западной прессе периодически возвращаются к этой теме, связывая её с безопасностью движения через Суэцкий канал.

Польская сторона в своих публикациях высказывает опасения, что усиление российских позиций в Судане в теории могло бы повлиять на работу Суэцкого канала, через который проходит более 10% мировой торговли. Эти оценки звучат как предупреждение о возможном влиянии военного присутствия на важнейшие логистические маршруты. При этом нынешний заход «Маршала Шапошникова» в Красное море официально никак не увязывается с вопросом о создании базы в Судане.

Сейчас военные ограничиваются сухими формулировками о выполнении плановых задач дальнего похода и отработке эпизодов учений. На Западе же появление российского фрегата с таким набором вооружения в Красном море расценивают как усиление российских позиций в стратегически важном районе, хотя развитие событий идёт не совсем так, как это предполагали авторы первоначальных прогнозов в НАТО и европейских СМИ.

