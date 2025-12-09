Все новости Уфы и Башкортостана
Главное за ночь и утро 9 декабря: срочное заявление Путина, выходка диаспоры и большой шухер в Одессе

09:43, 09 дек 2025

Президент России Владимир Путин провел экстренное заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 8 декабря в Кремле. Глава государства предупредил о серьезной опасности для страны и необходимости незамедлительных действий.

Во время встречи президент сконцентрировался на экономическом положении, указав на срочную потребность в запуске программы структурной перестройки экономики, пишет Царьград. По его данным, прирост ВВП по результатам 2025 года достигнет лишь 1%, тогда как инфляция поднимется до 6%. Путин подчеркнул важность выведения бизнеса из тени и обеспечения легального функционирования всех предприятий. Также он отметил необходимость внедрения новых методов стимулирования квалифицированной занятости и улучшения инвестиционного климата.

Особое внимание глава государства уделил демографическому вопросу, признав неэффективность действующей политики в данной области. Путин заявил, что падение рождаемости представляет существенную угрозу для России. Он подчеркнул необходимость значительного усиления поддержки семей, отметив, что помощь должна распространяться не только на матерей, но и на отцов. По словам президента, объем поддержки должен увеличиваться с рождением каждого последующего ребенка. Среди приоритетных задач он выделил стимулирование рождаемости, продвижение здорового образа жизни и комплексные меры поддержки семей для преодоления негативной демографической динамики.

Девочку вызвали в полицию из-за стихов о мечети

Жители пермского поселка Верхняя Курья, выступающие против возведения мечети для мигрантов, столкнулись с конфликтом, затронувшим 12-летнюю Машу — дочь общественника Романа Юшкова. Девочка поддержала протестное движение и написала стихотворение, отражающее ее позицию против строительства. Произведение получило широкое распространение в интернете.

Машу вместе с родителями пригласили в Мотовилихинский отдел полиции для допроса. В ее стихах усмотрели признаки правонарушения. Согласно информации канала «Русская беседа», во время допроса девочка воспользовалась правом не давать показания против себя. Ей якобы намекнули, что родители могут оказаться фигурантами уголовного дела, а саму ее могут поместить в детский дом. Проверка по этому делу продолжается.

Журналисты «Русской беседы» установили, что среди сотрудников полиции, проводивших допрос, отсутствуют русские. Первоначально расследование вел старший оперуполномоченный ингушского происхождения Адам Осканов, в настоящее время проверку курирует полковник азербайджанского происхождения Тарвердиев. Эти сотрудники имеют тесные связи с «Фондом поддержки строительства мечети семьи Ибрагимовых».

Жалобу подал мужчина по имени Казбек Абдулкадирович, прежде проживавший в Дагестане, в настоящее время работающий юристом в Москве.

Хакеры взломали серверы портов Одессы и Николаева

Несколько дней назад хакеры провели масштабную кибератаку на морские порты Одессы и Николаева, взломав главный сервер одесского порта и похитив конфиденциальные данные. Данный инцидент стал особенно чувствительным для Украины, поскольку порты остаются основными каналами для поставок западной военной помощи.

Особую ценность представляют записи с камер видеонаблюдения, к которым получили доступ хакеры. Изучение этих материалов позволит российским военным точно установить, какие грузы и каким образом разгружались в порту, а также идентифицировать новые стратегические объекты для последующих ударов. Кибератака рассматривается как ответная мера на недавние атаки на танкеры у побережья Турции.

Канал SHOT сообщил, что за безопасность порта несет ответственность 37-летний уроженец Крыма. Среди обнаруженных в порту материалов оказались распечатанные фотографии автомобилей с номерами сотрудников территориальных центров комплектования. Предположительно, работники использовали такой способ для уклонения от мобилизации.

Автор: Семен Подгорный
Фото: grok
