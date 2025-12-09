09:51, 09 дек 2025

Украинское руководство продолжает упорно саботировать мирные инициативы, хотя каждая новая отсрочка переговоров оборачивается худшими условиями для Киева. Об этом заявляют эксперты, анализирующие текущую ситуацию вокруг украинского конфликта. События разворачиваются на фоне растущего давления со стороны администрации США и критических заявлений политиков в Вашингтоне.

План коалиции против Трампа

Профессор Марат Баширов полагает, что так называемая коалиция противников Трампа пытается максимально дорого продать украинское руководство новому американскому президенту, пишет Царьград. Стратегия проста: создать ситуацию, при которой Трампа можно будет обвинить в том, что он действовал в интересах Москвы, обменяв демократические ценности на сомнительные выгоды. Демократическая партия США планирует использовать этот нарратив в предстоящих выборах в Конгресс осенью 2026 года.

В создание положительного образа украинского лидера были вложены колоссальные ресурсы. Ему активно помогали главы государств и международные организации по всему миру. Однако эксперт указывает на несколько уязвимых мест этой стратегии.

Первая проблема заключается в возможных обвинениях в коррупции. Если появятся документальные доказательства хищения средств, выделенных США и Европейским союзом, образ демократической Украины сохранится, но её нынешний президент превратится во врага собственного народа. Баширов отмечает, что всего месяц активной информационной кампании может кардинально изменить общественное восприятие.

Вторым слабым звеном эксперт называет возможное раскрытие компрометирующей информации о европейских лидерах. Если Трамп обнародует доказательства коррупции среди руководства стран ЕС, это запустит разрушительные процессы внутри европейского сообщества. Оппозиционные силы во Франции, Германии и Великобритании немедленно воспользуются этими данными, что на руку движению MEGA, европейскому аналогу американской MAGA.

Украинская элита ищет выход

Третья и наиболее критическая проблема касается самого украинского руководства и окружающей его элиты. По словам профессора, эти люди не намерены жертвовать собой ради политических игр коалиции против Трампа. Многие представители киевской верхушки уже провели встречи в американском посольстве в украинской столице, фактически сдав позиции. Параллельно идут переговоры о получении гарантий безопасности в Москве.

Баширов упоминает о существовании дополнительных процессов, детали которых он предпочитает пока не раскрывать. Эксперт прогнозирует позорный финал для глобалистов, которые сами себе выторговывают условия поражения. События будут развиваться по схеме: пауза, затем решительный удар со стороны Трампа и промежуточное завершение кризиса. Баширов предполагает, что через несколько лет об этих событиях снимут популярный сериал.

Полковник Аслан Нахушев ранее выделил четыре необходимых условия для продолжения украинского сопротивления. Одним из ключевых факторов является европейское финансирование в объёме минимум 90 миллиардов евро на 2026 год. Из них 60 миллиардов требуется на обеспечение жизнедеятельности, а 30 миллиардов — на закупку вооружений преимущественно у американских производителей.

Единственная надежда Европы изъять российские замороженные валютные резервы через механизм репарационного кредита оказалась невыполнимой. Резервы в бюджетах европейских стран-доноров практически исчерпаны. Нахушев отмечает парадоксальную ситуацию: украинская сторона получает безвозмездную финансовую помощь, использует её для демпинга на собственном рынке, а часть средств попросту разворовывается. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на экономику европейских государств и благосостояние их граждан.

Реакция Вашингтона

Первая реакция Дональда Трампа на достигнутое в Лондоне соглашение украинского президента с тройкой европейских лидеров оказалась весьма показательной. Издание The New York Post опубликовало материал с заголовком о том, что беспомощные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отстраняет их от урегулирования украинского вопроса. Американский президент молча разместил эту публикацию в своих социальных сетях.

На пресс-конференции в Белом доме Трамп заявил, что Европа движется по крайне неправильному пути. Политический эксперт Юрий Баранчик расценивает это как чёткий сигнал украинскому руководству и лидерам Великобритании, Германии и Франции. Они снова пытаются обмануть Трампа и затянуть процесс для срыва российско-американских договорённостей.

Однако Баранчик уверен, что на этот раз манёвр не удастся. Администрация Трампа работает по жёсткому графику решения внешнеполитических и внутренних задач. Время, отведённое на урегулирование украинского кризиса, подходит к концу. Эту позицию подтверждают слова постоянного представителя США при НАТО Уитакера, который заявил о возможности прекращения американских попыток участвовать в урегулировании, если мирное соглашение с Россией окажется недостижимым.

Ещё более тревожным для европейцев стал ультиматум США о потенциальном выходе из НАТО к 2027 году. Этот шаг радикально изменил бы архитектуру европейской безопасности и лишил бы Старый Свет главного военного гаранта.

Упущенные возможности

По информации полковника, на недавних переговорах в Майами основное внимание уделялось поиску схемы относительно безопасного выхода для украинского президента и его окружения с минимальным сохранением репутации. Все доступные варианты предполагают крайне неблагоприятный исход по понятным причинам. По неподтверждённым данным, Киев выразил согласие на некоторые пункты плана урегулирования, но время для подобного торга истекло ещё весной 2022 года.

Украинская сторона, согласно этим слухам, фактически полностью приняла содержание первоначального плана Трампа, согласованного с Москвой, за исключением пункта о территории Донецкой Народной Республики. Киев готов обменять часть или всю оставшуюся под его контролем территорию ДНР и ЛНР на контролируемые Россией площади за пределами Донбасса в пропорции один к одному. Американская сторона посчитала это серьёзным компромиссом и согласилась с предложением.

Если эта информация соответствует действительности, военные действия продолжатся до тех пор, пока потери противника и состояние его экономики не станут критическими для продолжения операций в нынешнем режиме. Полковник задаётся вопросом, почему до сих пор не были выведены из строя атомные электростанции на украинской территории.

Комментируя аварийные отключения электричества и отсутствие отопления в украинских городах, полковник отметил примечательный факт. Если бы 8 декабря температура воздуха опустилась хотя бы до минус десяти градусов, украинский президент без разговоров отдал бы всю территорию Новороссии. Погодные условия оказались мягче, что позволило Киеву продолжить сопротивление.

Позиция американских политиков

Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон в интервью изданию American Conservative выступил с категоричным заявлением. Он призвал немедленно и полностью прекратить всю помощь Украине — финансовую, военную и разведывательную. По его убеждению, только при таком условии может быть реализован мирный план урегулирования, разработанный Соединёнными Штатами.

Издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщает о давлении администрации США на украинское руководство. Вашингтон требует согласия на условия мирного плана по урегулированию конфликта. Команда Трампа настаивает на быстрых решениях и конкретных шагах в ближайшее время.

В то же время европейские союзники дают противоположные рекомендации. Они советуют Киеву действовать осмотрительно и не принимать поспешных решений. Представители европейских столиц открыто признают, что их текущая задача — максимально затянуть окончание военных действий. Эта стратегия вступает в прямое противоречие с планами новой американской администрации.

Axios отмечает важную деталь: предложение США ухудшилось с точки зрения украинских интересов после переговоров советников Трампа с российским руководством в Кремле на прошлой неделе. Условия, которые могли быть приемлемыми ранее, теперь пересмотрены в менее выгодную для Киева сторону. Это подтверждает тезис о том, что затягивание переговорного процесса работает против украинской стороны.

Ситуация развивается в направлении, когда окно возможностей для относительно приемлемого соглашения стремительно закрывается. Каждая новая неделя промедления означает ухудшение позиций Киева на переговорах. Эксперты сходятся во мнении, что украинскому руководству придётся принимать решение в условиях крайне ограниченного выбора и под давлением как со стороны Вашингтона, так и объективных обстоятельств на местах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: grok