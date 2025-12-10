Шарлатаны кормятся из бюджета России за счёт СВО: это пора остановить
09:11, 10 дек 2025
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил о необходимости проведения выборов на Украине и отметил, что Киев проигрывает на поле боя. Российские эксперты при этом предостерегают от чрезмерного оптимизма относительно возможной смены украинского руководства.
Позиция Вашингтона
В рамках специального выпуска The Conversation глава Белого дома высказался о политической ситуации на Украине. По словам Трампа, выборы в стране не проводились достаточно долго, и сейчас самое подходящее время для их организации. Американский президент подчеркнул, что украинские власти используют военный конфликт как предлог для отказа от избирательного процесса.
При этом он допустил возможность победы действующего президента Владимира Зеленского, хотя признал, что не может предсказать исход потенциального голосования. Сложившуюся политическую ситуацию у соседей России Трамп охарактеризовал как «не демократию».
Отдельно президент США обратил внимание на переговорные позиции сторон конфликта. По его оценке, Москва всегда находилась и продолжает находиться в более выгодном положении для переговоров по сравнению с Киевом. Трамп призвал украинскую сторону начать принимать поступающие предложения, поскольку ситуация на фронте складывается не в её пользу.
Российская экспертная оценка
Политический обозреватель издания «Царьград» Андрей Пинчук предостерёг от поспешных выводов относительно заявлений американского президента. По мнению эксперта, любой политик, который может прийти к власти на Украине, будь то бывший главнокомандующий Валерий Залужный или другой кандидат, будет проводить политику, направленную против интересов России.
Обозреватель назвал подобные ожидания «глупыми» и призвал не «упиваться сладкими речами».
По мнению эксперта, единственно верной стратегией для России является наращивание собственного потенциала. Пинчук выделил два ключевых направления: усиление боевых возможностей на фронте и развитие идеологической работы в рамках специальной военной операции.
Вопрос эффективности расходования средств
Отдельной темой в комментарии обозревателя стал вопрос целевого использования бюджетных средств. Пинчук указал на необходимость пересмотра подходов к информационной и идеологической составляющей военной операции. По его словам, эту работу не следует передавать людям, которые занимаются лишь написанием отчётов, не принося реальной пользы.
Эксперт подчеркнул важность сосредоточения усилий на практической деятельности и призвал более ответственно подходить к распределению ресурсов в условиях продолжающегося конфликта.
