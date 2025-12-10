Все новости Уфы и Башкортостана
Шарлатаны кормятся из бюджета России за счёт СВО: это пора остановить

09:11, 10 дек 2025

Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico заявил о необходимости проведения выборов на Украине и отметил, что Киев проигрывает на поле боя. Российские эксперты при этом предостерегают от чрезмерного оптимизма относительно возможной смены украинского руководства.

Позиция Вашингтона

В рамках специального выпуска The Conversation глава Белого дома высказался о политической ситуации на Украине. По словам Трампа, выборы в стране не проводились достаточно долго, и сейчас самое подходящее время для их организации. Американский президент подчеркнул, что украинские власти используют военный конфликт как предлог для отказа от избирательного процесса.

«Думаю, у украинского народа должен быть такой выбор», — заявил республиканец.

При этом он допустил возможность победы действующего президента Владимира Зеленского, хотя признал, что не может предсказать исход потенциального голосования. Сложившуюся политическую ситуацию у соседей России Трамп охарактеризовал как «не демократию».

Отдельно президент США обратил внимание на переговорные позиции сторон конфликта. По его оценке, Москва всегда находилась и продолжает находиться в более выгодном положении для переговоров по сравнению с Киевом. Трамп призвал украинскую сторону начать принимать поступающие предложения, поскольку ситуация на фронте складывается не в её пользу.

«Украина потеряла много территорий, и это нельзя назвать победой», — констатировал глава Белого дома.

Российская экспертная оценка

Политический обозреватель издания «Царьград» Андрей Пинчук предостерёг от поспешных выводов относительно заявлений американского президента. По мнению эксперта, любой политик, который может прийти к власти на Украине, будь то бывший главнокомандующий Валерий Залужный или другой кандидат, будет проводить политику, направленную против интересов России.

«Нам радоваться особо нечего», — отметил Пинчук, комментируя надежды части российского общества на позитивные перемены в связи с возможной сменой украинского руководства.

Обозреватель назвал подобные ожидания «глупыми» и призвал не «упиваться сладкими речами».

По мнению эксперта, единственно верной стратегией для России является наращивание собственного потенциала. Пинчук выделил два ключевых направления: усиление боевых возможностей на фронте и развитие идеологической работы в рамках специальной военной операции.

Вопрос эффективности расходования средств

Отдельной темой в комментарии обозревателя стал вопрос целевого использования бюджетных средств. Пинчук указал на необходимость пересмотра подходов к информационной и идеологической составляющей военной операции. По его словам, эту работу не следует передавать людям, которые занимаются лишь написанием отчётов, не принося реальной пользы.

Эксперт подчеркнул важность сосредоточения усилий на практической деятельности и призвал более ответственно подходить к распределению ресурсов в условиях продолжающегося конфликта.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
