"Это был явный посыл Трампу": Макрон развернул свою "украинскую игру". Политолог рассказал, что происходит "за кадром"

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о том, что у Европы есть «много карт на руках» в украинском вопросе. Политолог Иван Мезюхо в интервью изданию «Царьград» объяснил, какой смысл скрывается за этой фразой и что в действительности происходит за кулисами европейской дипломатии.

Ответ на слова американского президента

По мнению эксперта, высказывание французского лидера представляло собой прямую реакцию на недавнее заявление Дональда Трампа о том, что у Украины отсутствуют какие-либо козыри в переговорном процессе. Таким образом Макрон попытался продемонстрировать, что европейские государства способны самостоятельно влиять на ситуацию и располагают собственными рычагами воздействия.

Мезюхо отметил, что крупнейшие государства Евросоюза и Великобритания в настоящее время делают хорошую мину при плохой игре. Они продолжают уверять украинского президента Владимира Зеленского в своей поддержке военного курса Киева. При этом политолог указывает на очевидный дефицит человеческих ресурсов на Украине. Эта проблема становится заметной не только российским наблюдателям, но и западным средствам массовой информации, которые периодически публикуют материалы о жёстких мобилизационных мерах в стране.

Стратегия затягивания конфликта

Эксперт полагает, что европейские страны намерены продолжать политику затягивания украинского конфликта. Их главная цель заключается в том, чтобы не допустить реализации мирного плана американского президента. По словам Мезюхо, европейские политики стремятся заболтать переговорный процесс и в итоге добиться того, чтобы Трамп отказался от своей мирной инициативы и перешёл к введению дополнительных санкций против России.

Однако политолог обращает внимание на существенный нюанс: практически весь санкционный арсенал уже задействован. Даже предыдущий президент США Джозеф Байден воздерживался от введения ограничений против российской нефти, тогда как Трамп пошёл на этот шаг. Тем не менее российские углеводороды продолжают пользоваться спросом на мировом рынке. Выстраиваются альтернативные логистические маршруты, и фактически российская нефть никуда не исчезла с глобального рынка.

Финансовые ограничения Европы

Мезюхо считает, что в европейских столицах осознают маловероятность возвращения США при Трампе к политике его предшественника. Вашингтон больше не намерен за собственный счёт финансировать боевые действия. Эпоха щедрых кредитов для Зеленского со стороны Соединённых Штатов подошла к концу. Финансовые возможности европейских государств также имеют свои пределы, поэтому бесконечно закупать американское вооружение они тоже не в состоянии.

По оценке эксперта, значительная часть переговоров украинского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Макроном была посвящена обсуждению так называемого репарационного кредита. Европейские государства стремятся как можно скорее реализовать эту схему, поскольку её воплощение способно перечеркнуть мирный план Трампа.

Политолог допускает, что в ходе последних встреч европейские представители могли заверять Зеленского в готовности оказать давление на Европейский центральный банк, систему Евроклир и бельгийское правительство с целью приступить к использованию замороженных российских активов.

Прогноз развития ситуации

Мезюхо предупреждает, что затягивание переговорного процесса обернётся для Украины потерей времени. На следующем этапе, который, вероятно, всё же наступит, украинская сторона окажется в ещё более сложном положении. Последуют новые территориальные изменения, формирующие иную реальность на земле. Эксперт указывает на то, что трезвомыслящие аналитики в Европе и США понимают складывающуюся обстановку. Американская сторона в большей степени осознаёт это, поэтому и стремится завершить конфликт дипломатическим путём на текущих условиях.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini