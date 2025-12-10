09:31, 10 дек 2025

Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией, требуя у Запада дополнительное финансирование и вооружение, пишет Царьград. Этот подход вызывает вопросы у многих наблюдателей: почему российская сторона не предпринимает попытки устранить главу украинского государства? Параллельно с этим глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о новой попытке атаки беспилотников на регион, а в Киеве заговорили о российском плане «Шатун», который якобы должен дестабилизировать ситуацию в стране изнутри. Кроме того, оппозиционные СМИ распространяют информацию о «секретном приказе» президента России Владимира Путина, связанном с военными сборами.

Живой Зеленский удобнее мёртвого

Военный корреспондент Александр Коц предложил свое объяснение, почему российское руководство не стремится физически устранить украинского президента. По его мнению, нынешний глава украинского государства в живом виде представляет для Москвы больше пользы, чем в мертвом.

Журналист указывает на полную зависимость Зеленского от европейских политиков, которые придерживаются жесткой линии в отношении России. Именно эта зависимость делает любые компромиссные решения практически невозможными. Украинский лидер систематически запрашивает новые партии вооружений и финансовую помощь, категорически отвергает возможность переговоров и настаивает на невозможности уступок по Донбассу.

Такая бескомпромиссная позиция, считает Коц, защищает Россию от сомнительных договоренностей и неопределенного перемирия. По его словам, это означает, что конфликт будет продолжаться военными методами до логического завершения.

Поводом для этих рассуждений послужила очередная европейская поездка Зеленского. В британской столице он провел переговоры с руководителями Германии и Франции, после чего пообещал американским партнерам представить обновленный мирный план. Однако западные издания уже сообщили, что этот план не предполагает территориальных уступок со стороны Киева, что фактически является вызовом новому американскому президенту Дональду Трампу.

Военкор язвительно замечает, что после каждого визита в Европу украинский лидер возвращается с завышенными ожиданиями, демонстрируя принципиальность, которая противоречит реальному положению дел на фронте. При этом Коц подчеркивает, что Зеленский действует не как российский агент, а в интересах европейских партнеров, которые заинтересованы в продолжении противостояния, в то время как США все громче высказываются за завершение конфликта.

Беспилотники над Чечней

Рамзан Кадыров опубликовал экстренное сообщение о новой попытке атаки украинскими беспилотниками на территорию Чеченской Республики. Согласно его информации, один беспилотник был уничтожен над соседним регионом, а два других перехватили мобильные огневые группы уже в воздушном пространстве Чечни.

Глава региона отметил эффективное взаимодействие всех задействованных структур и подчеркнул, что атака была отражена без последствий для населения.

Этот инцидент произошел после удара по комплексу «Грозный-Сити», который случился 5 декабря. Тогда пострадали верхние этажи здания. После того события Кадыров пообещал жесткий ответ, который последовал незамедлительно: украинская территория подверглась серии ударов продолжительностью около девяти часов. По данным чеченского руководителя, были уничтожены свыше 60 стратегически важных объектов, включая предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожные узлы.

Кадыров предупредил, что атаки по гражданским объектам России приведут только к ухудшению ситуации для Киева и серьезным последствиям. Судя по тону его заявления после сегодняшней попытки атаки, вероятность новых ответных ударов существенно возросла.

Операция «Шатун»

Украинское руководство заявило о новой угрозе — плане «Шатун», который, по их мнению, Москва готовит для дестабилизации ситуации в стране. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец утверждает, что Россия планирует организовать массовые протесты в крупных украинских городах, включая Одессу и Киев.

В качестве главной протестной силы киевские власти называют матерей украинских военнослужащих — погибших, пропавших без вести и находящихся в плену. Предполагается, что Москва рассчитывает использовать недовольство этих семей для раскачивания политической обстановки.

Однако эксперты отмечают, что такие митинги регулярно проходят в Украине и без какого-либо внешнего влияния. Большие потери, коррупционные скандалы, отсутствие прогресса на линии фронта и общая усталость населения — все это само по себе создает почву для протестов. Тем не менее Киев предпочитает использовать проверенную формулу: если есть недовольство, значит, им кто-то управляет извне.

Примечательно, что еще недавно украинские власти восхваляли майдан как проявление народной воли. Теперь же официальная позиция изменилась: любой массовый протест интерпретируется как иностранная спецоперация. Особенно это удобно после провала так называемого «картонного майдана», когда молодые люди вышли с картонными плакатами протестовать — эту акцию, как позже выяснилось, поддерживали западные организации, недовольные попытками Зеленского контролировать Национальное антикоррупционное бюро.

Аналитики считают маловероятным, что Россия способна организовать майдан в стране, где у нее давно нет рычагов влияния. А вот у Соединенных Штатов, которые все активнее подталкивают Киев к переговорам, такие возможности имеются. Однако эта версия, естественно, не может быть озвучена на Банковой.

Плановые сборы вместо мобилизации

Ряд оппозиционных русскоязычных ресурсов активно распространяет информацию о якобы готовящейся новой мобилизации. Основанием для этих слухов стал опубликованный президентский указ о прохождении военных сборов гражданами, находящимися в запасе, в 2026 году.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец разъяснил ситуацию: это стандартная ежегодная процедура. Президент издает такой указ каждый год, и речь не идет ни о мобилизации, ни о направлении людей в зону специальной военной операции.

По информации эксперта, сборы будут проводиться для нескольких десятков тысяч запасников. Таких граждан обычно привлекают к охране важных объектов — предприятий военно-промышленного комплекса, энергетических и транспортных сооружений. После принятия закона о расширении полномочий резервистов именно они, вероятно, будут формировать команды для круглосуточной работы.

Баранец также разъяснил разницу между резервистами и запасниками: первые регулярно проходят подготовку и получают денежные выплаты, вторые только числятся в учетных списках. Ни те, ни другие не направляются на фронт.

Что касается численности резерва, эти данные действительно засекречены, что является стандартной практикой любого государства для предотвращения утечки информации потенциальным противникам. Обозреватель четко сформулировал вывод: документ является плановым, оснований для паники нет, а рассказы о тайной мобилизации остаются выдумками тех, кому выгодно нагнетать обстановку.

