Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Враг разбит! Северск - наш: долгожданный штурм Чернигова. Зеленский признал поражение после убийства британского генерала и делегации НАТО

Враг разбит! Северск - наш: долгожданный штурм Чернигова. Зеленский признал поражение после убийства британского генерала и делегации НАТО

09:38, 10 дек 2025

Вооружённые силы России установили контроль над городом Северск в Донецкой области после трёх недель боевых действий. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и украинские аналитические ресурсы в ночь на 10 декабря.

Ситуация в Северске

Немецкий военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке констатировал, что украинская линия обороны в Северске «рушится». По его информации, российские подразделения прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку на западной окраине населённого пункта, пишет Царьград.

Украинский депутат Марьяна Безуглая публично заявила о фактической потере города и возложила ответственность за это на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Аналитики украинского ресурса Deep State, связанного с Главным управлением разведки, признали утрату более половины Северска. По их данным на 9 октября, украинские военные утратили контроль над 95% территории города.

Российские военные корреспонденты сообщают, что украинские подразделения оставили позиции в западной части Северска и отходят в направлении населённого пункта Резниковка. После завершения стабилизационных мероприятий ожидается продолжение наступления в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Обстановка на других участках

Министерство обороны России заявило об установлении полного огневого контроля над Гуляйполем в Запорожской области. Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко сообщил о сосредоточении четырёх-пяти российских бригад в Брянской области вблизи украинской границы. По его оценке, это свидетельствует о подготовке к наступательным действиям на черниговском направлении. Романенко указал на систематические удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области на протяжении нескольких месяцев как на признак подготовительного этапа.

Украинское командование перебросило ряд подразделений с черниговского направления для проведения контратак в районе Купянска.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у ВСУ достаточных сил, финансирования и поддержки союзников для восстановления контроля над территориями в границах 1991 или 2022 года. Заявление было сделано на фоне информации о переговорном давлении со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Инцидент с британским военнослужащим

Стало известно о гибели британского военнослужащего во время наблюдения за испытаниями ракеты на одном из украинских полигонов. Речь идёт о ракете, которую украинская сторона представила под названием «Фламинго». По данным украинских источников, это британская ракета FP-5. Ранее Зеленский также представил модификации FP-7, FP-9 и беспилотник самолётного типа FP-1/2.

По неподтверждённой информации, погибший являлся генералом, наблюдавшим за испытаниями ракетной системы. Технологии сборки этого вооружения были переданы Киеву британской стороной. Также появились данные о возможной гибели нескольких военных советников из делегации, прибывшей для обсуждения новых поставок вооружений и контроля над испытаниями.

Официального подтверждения информации о гибели генерала и делегации от британского министерства обороны на данный момент не поступало.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Главное к утру 10 декабря. Почему мы не убьём Зеленского? Срочное заявление Кадырова. Секретный приказ Путина. Украину расшатает "Шатун"?

Читайте также:

Главное к утру 10 декабря. Почему мы не убьём Зеленского? Срочное заявление Кадырова. Секретный приказ Путина. Украину расшатает "Шатун"?
Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Читайте также

На Авдеевском направлении жарко, техника взлетает в воздух: Под контроль ВС РФ перешли 3 населенных пункта — военкоры рассказали о ситуации в СВО
Россия/мир
На Авдеевском направлении жарко, техника взлетает в воздух: Под контроль ВС РФ перешли 3 населенных пункта — военкоры рассказали о ситуации в СВО
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
Россия/мир
На фронте - разгром, в тылу - мрак. Ситуация для ВСУ стремительно оборачивается катастрофой
«Русские пришли»: военный аналитик Bild* Репке заявил, что Киев практически потерял Новогродовку на покровском направлении — ВСУ даже не пытались отбиваться
Россия/мир
«Русские пришли»: военный аналитик Bild* Репке заявил, что Киев практически потерял Новогродовку на покровском направлении — ВСУ даже не пытались отбиваться
«Покровск скоро падет, ситуация выходит из-под контроля»: на Украине признали потерю поселка Птичье на Донбассе — ставка с Курском не сыграла, русские почему-то не остановились
Россия/мир
«Покровск скоро падет, ситуация выходит из-под контроля»: на Украине признали потерю поселка Птичье на Донбассе — ставка с Курском не сыграла, русские почему-то не остановились


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен