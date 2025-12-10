09:38, 10 дек 2025

Вооружённые силы России установили контроль над городом Северск в Донецкой области после трёх недель боевых действий. Об этом сообщают российские военные корреспонденты и украинские аналитические ресурсы в ночь на 10 декабря.

Ситуация в Северске

Немецкий военный обозреватель издания Bild Юлиан Рёпке констатировал, что украинская линия обороны в Северске «рушится». По его информации, российские подразделения прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку на западной окраине населённого пункта, пишет Царьград.

Украинский депутат Марьяна Безуглая публично заявила о фактической потере города и возложила ответственность за это на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Аналитики украинского ресурса Deep State, связанного с Главным управлением разведки, признали утрату более половины Северска. По их данным на 9 октября, украинские военные утратили контроль над 95% территории города.

Российские военные корреспонденты сообщают, что украинские подразделения оставили позиции в западной части Северска и отходят в направлении населённого пункта Резниковка. После завершения стабилизационных мероприятий ожидается продолжение наступления в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Обстановка на других участках

Министерство обороны России заявило об установлении полного огневого контроля над Гуляйполем в Запорожской области. Генерал-лейтенант ВСУ Игорь Романенко сообщил о сосредоточении четырёх-пяти российских бригад в Брянской области вблизи украинской границы. По его оценке, это свидетельствует о подготовке к наступательным действиям на черниговском направлении. Романенко указал на систематические удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области на протяжении нескольких месяцев как на признак подготовительного этапа.

Украинское командование перебросило ряд подразделений с черниговского направления для проведения контратак в районе Купянска.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии у ВСУ достаточных сил, финансирования и поддержки союзников для восстановления контроля над территориями в границах 1991 или 2022 года. Заявление было сделано на фоне информации о переговорном давлении со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

Инцидент с британским военнослужащим

Стало известно о гибели британского военнослужащего во время наблюдения за испытаниями ракеты на одном из украинских полигонов. Речь идёт о ракете, которую украинская сторона представила под названием «Фламинго». По данным украинских источников, это британская ракета FP-5. Ранее Зеленский также представил модификации FP-7, FP-9 и беспилотник самолётного типа FP-1/2.

По неподтверждённой информации, погибший являлся генералом, наблюдавшим за испытаниями ракетной системы. Технологии сборки этого вооружения были переданы Киеву британской стороной. Также появились данные о возможной гибели нескольких военных советников из делегации, прибывшей для обсуждения новых поставок вооружений и контроля над испытаниями.

Официального подтверждения информации о гибели генерала и делегации от британского министерства обороны на данный момент не поступало.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini