Все онемели и поняли опасность: холодный взгляд Путина и срочное обращение в прямом эфире в 18:56. Об этом должна знать страна

09:45, 10 дек 2025

9 декабря президент России Владимир Путин провёл встречу с членами Совета по правам человека в Кремле, где затронул ключевые вопросы миграционной политики, ответственности за решения искусственного интеллекта и поддержки семей участников СВО. Трансляция мероприятия началась около 16:50 по московскому времени.

Помилование и персональная ответственность

Глава государства сообщил о готовности рассмотреть предложение о новогоднем помиловании заключённых. Речь идёт о кандидатурах граждан, которые привлекаются к уголовной ответственности впервые и осуждены за преступления, не связанные с насилием.

Отдельное внимание президент уделил проблеме ответственности в эпоху развития нейросетей и систем искусственного интеллекта. Современные технологии уже способны не только формировать рекомендации, но и потенциально самостоятельно принимать решения. Однако, по мнению Путина, ссылка на подсказку машинного алгоритма не может служить оправданием для человека, принявшего конкретное решение.

«Это потребует от любого специалиста необходимости проверить, пересчитать, пересмотреть. Ответственность должна быть персональной, особенно в таких решениях, от которых зависит безопасность и жизнь людей», — заявил президент.

Ситуация с мигрантами и службами доставки

Владимир Путин признался, что не всегда передвигается по столице в сопровождении кортежа с проблесковыми маячками. Иногда глава государства ездит по городу без сопровождения, что позволяет ему лично наблюдать за происходящим на улицах. В частности, президент отметил ситуацию со службами доставки.

«Я вижу, что происходит с этой доставкой. Это, безусловно, вызывает озабоченности у наших граждан», — констатировал Путин.

Он добавил, что о проблеме ему докладывали руководители регионов, в том числе губернатор Санкт-Петербурга. Речь идёт о дисбалансе на рынке труда: трудовые мигранты в сфере доставки зачастую получают больше, чем работники промышленных предприятий. Президент пообещал дать дополнительные поручения Министерству внутренних дел и обратился к мэрам городов и главам регионов с просьбой подготовить соответствующие предложения по регулированию дорожного движения.

Совершенствование миграционной политики

На встрече с членами СПЧ присутствовал глава антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он обратил внимание на работу спецслужб, которые проводят проверки социальных сетей иностранных граждан. Такой мониторинг позволяет выявлять людей с враждебной идеологией и русофобскими взглядами.

Кабанов также указал на проблему приезжих, не знакомых с российской культурой и не разделяющих традиционные ценности страны. По его словам, языковые экзамены не всегда помогают решить эту проблему, а в ряде случаев ситуацию усугубляет коррупция.

Глава комитета предложил доработать правовые нормы в сфере миграционной политики и попросил личного одобрения президента на эту работу. Кабанов подчеркнул позитивную тенденцию: страна постепенно переходит от бесконтрольной миграции к упорядоченному процессу целевого привлечения иностранной рабочей силы.

Президент выразил согласие и заявил, что ожидает конкретных предложений по совершенствованию нормативной базы. При этом Путин отдельно остановился на вопросе языковых экзаменов для детей соотечественников, переезжающих в Россию. Если русский язык является для них родным, никакие экзамены не требуются.

«Какие экзамены-то? Нужно просто помочь этим детям, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Давайте внесём соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы», — сказал глава государства.

Поддержка семей участников СВО

На заседании режиссёр Александр Сокуров затронул тему приоритетного поступления в высшие учебные заведения для детей участников специальной военной операции. Президент подтвердил, что считает такой подход правильным.

«Глубоко убеждён, это правильное решение. Государство их должно поддержать, и они должны получить образование за счёт государства», — заявил Путин.

Он также отметил, что дети участников СВО по интеллектуальным качествам ничем не отличаются от остальных абитуриентов. Вопрос заключается лишь в организации работы с каждым конкретным человеком.

Предупреждение о тарифах ЖКХ

Ближе к завершению встречи президент сделал важное заявление относительно тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам Путина, недопустим необоснованный рост тарифов под предлогом инфляционных процессов. Глава государства адресовал это предупреждение как федеральному правительству, так и региональным властям, особо подчеркнув категоричность своей позиции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini