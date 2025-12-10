Сто сорок метров ужаса. Вес — пару тонн: "монстр". И Белоусов его показал. "горячая" новинка России. В Британии "пооткрывали рты"

09:53, 10 дек 2025

В ноябре 2025 года в Северодвинске состоялась церемония вывода из цеха новейшей атомной подводной лодки «Хабаровск». Мероприятие прошло под руководством министра обороны Андрея Белоусова. Западные издания, в частности британская Financial Times, уже отреагировали на событие, отметив серьёзность российской разработки, пишет Царьград.

Что известно о подлодке

«Хабаровск» — это не обычная атомная субмарина. Корабль создавался специально в качестве носителя подводного ядерного комплекса «Посейдон». Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Виктор Кравченко. По его словам, речь идёт о роботизированном средстве поражения, способном нести ядерный заряд.

Ориентировочная длина подлодки составляет около 140 метров, а масса исчисляется несколькими тоннами. Перед вводом в строй корабль должен пройти полный цикл испытаний. Министр обороны Белоусов пожелал экипажу и сдаточной команде успешного завершения этого этапа.

Реакция Запада

В британском издании Financial Times вышла публикация, посвящённая новой российской подлодке. Автор материала указывает на особенности конструкции «Хабаровска», которые существенно затрудняют его обнаружение. Среди них — композитное покрытие корпуса и усовершенствованные насосы охлаждающей жидкости реактора, снижающие шумность.

В НАТО выражают обеспокоенность возможным использованием подлодки для воздействия на европейскую подводную инфраструктуру — трубопроводы и кабели. Первый лорд адмиралтейства Британии Гвин Дженкинс ранее высказывал опасения относительно российской подводной активности, однако не приводил конкретных доказательств.

Тактические возможности

Эксперты обращают внимание на важную особенность новой подлодки. Для выполнения боевых задач «Хабаровску» не требуется выходить в открытый океан. Субмарина способна действовать в пределах Баренцева моря, оставаясь в защищённой зоне и при этом сохраняя возможность применения вооружения.

Таким образом, ввод «Хабаровска» в состав флота после завершения испытаний может существенно расширить возможности подводных сил России. Западные аналитики признают, что противодействие подобным системам представляет значительную сложность для существующих средств обнаружения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini