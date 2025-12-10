Все новости Уфы и Башкортостана
Срочное заявление Кадырова в 13:58. Зеленский "уничтожает" Чечню. Новая атака БПЛА. 9 часов ада — мало. Глава ЧР пообещал: "Ждите!"

10:06, 10 дек 2025

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отражении очередной атаки украинских беспилотников на регион. Заявление было опубликовано в официальном телеграм-канале руководителя республики 9 декабря в 13:58 по московскому времени.

По информации Кадырова, в направлении Чечни были запущены несколько БПЛА. Один беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны ещё над территорией соседнего региона. Ещё два дрона перехватили мобильные огневые группы непосредственно в воздушном пространстве Чеченской Республики. Глава региона отметил эффективное взаимодействие всех структур, задействованных в обеспечении безопасности населения.

Удары по Чечне

Новая попытка атаки произошла менее чем через неделю после удара по комплексу «Грозный-Сити», который был нанесён 5 декабря. В результате того инцидента пострадали верхние этажи здания, была выбита часть остекления. Жертв удалось избежать. Кадыров тогда охарактеризовал удар по гражданскому объекту как лишённый какого-либо тактического смысла и пообещал ответные меры.

Ответные действия

После атаки на «Грозный-Сити» глава Чечни анонсировал серию ответных ударов, которые должны были продолжаться в течение недели. По его данным, первые удары были нанесены по Чернигову и Фастову. Кадыров сообщал, что на протяжении почти девяти часов наносились удары ракетами «Кинжал» и «Калибр», а также беспилотниками «Герань». По заявлению главы республики, было поражено более шестидесяти целей, среди которых он назвал энергетические объекты, предприятия военно-промышленного комплекса, ремонтные базы, железнодорожную инфраструктуру, позиции противовоздушной обороны, склады вооружений и портовые военные объекты.

Предупреждение о новых ударах

Шестого декабря Кадыров заявил, что в случае продолжения ударов по гражданским объектам на территории России последует усиление ответных мер. После сегодняшней попытки атаки глава Чеченской Республики вновь предупредил о готовности к нанесению новых ударов. Руководитель региона подчеркнул, что комплекс «Грозный-Сити» будет восстановлен, а подобные атаки не способны запугать население.

Кадыров также отметил, что удары по гражданской инфраструктуре лишь усиливают негативное отношение российского населения к украинской стороне конфликта. По его мнению, нанесённый ответный урон является значительным, однако при продолжении провокаций последуют дополнительные меры воздействия.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
