"Все умрут": Лавров прогремел на весь мир. Первые официальные потери ВС Британии в Одессе. Кошмарные события в Чёрном море - это война?

09:24, 11 дек 2025

Лондон официально подтвердил смерть военнослужащего на территории Украины — первый подобный случай за всё время конфликта. Одновременно в Чёрном море произошла атака на нефтяной танкер, а глава МИД России Сергей Лавров предупредил о последствиях размещения иностранных войск на украинской территории.

Признание потерь: что скрывает Лондон

Министерство обороны Великобритании впервые за время конфликта официально признало факт гибели действующего британского военнослужащего на Украине, пишет Царьград. При этом ведомство не раскрывает принадлежность погибшего к конкретному воинскому подразделению.

Ранее британское издание The Sun сообщало, что Лондон официально объявлял о развёртывании на украинской территории лишь двух ограниченных контингентов: сил охраны дипломатической миссии и медицинского персонала для помощи реабилитационным центрам. Однако военный корреспондент Евгений Поддубный предполагает, что погибший мог принадлежать к силам специального назначения SAS или полку специальной разведки SRR.

«Мы знаем, что специалисты SAS и SRR давно присутствуют на Украине. Лондон, в свою очередь, знает, что мы это знаем. Возникает вопрос — признать гибель своего кадрового военного, не наёмника, чтобы что? Чтобы в канун новой встречи коалиции показать европейским соседям, что так можно было?» — отмечает Поддубный.

По информации украинских источников, погибший младший капрал британских вооружённых сил находился в составе комиссии, наблюдавшей за испытанием ракеты FP-5. В результате аварии произошёл пожар, унёсший жизни нескольких человек.

Атака на танкер в Чёрном море

Несколько часов назад морские беспилотники Службы безопасности Украины атаковали в Чёрном море нефтяной танкер Dashan, следовавший под флагом Гамбии. Судно направлялось из Турции в сторону российских территориальных вод и находилось примерно в девяноста милях южнее Феодосии.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц обращает внимание на то, что в момент атаки в небе над Чёрным морем находился британский самолёт-разведчик RC-135W. По словам Коца, атаки на танкеры в Чёрном море происходят при прямом участии Лондона, который является главным выгодоприобретателем подобных действий.

Коц напоминает, что на протяжении более трёхсот лет Лондон остаётся мировым центром морского страхования. Lloyd’s of London — крупнейшая площадка, где работают сотни страховых синдикатов. Более половины мирового рынка морского страхования контролируется британскими компаниями. За последний месяц стоимость страхования судов в Чёрном море выросла в три раза.

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал о последствиях подобных действий. Эксперты рассматривают несколько возможных сценариев ответных мер: удары по портовой инфраструктуре Одесской области, атаки на суда торгового флота, следующие на Украину, а также полная блокада украинского выхода к морю.

Позиция Москвы и заявление Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором напомнил о неизбежности российского ответа на размещение иностранных войск на украинской территории. Это заявление прозвучало за несколько часов до официального признания Лондоном гибели своего военнослужащего.

В социальных сетях появились обсуждения того, может ли признание Британией присутствия своих военных на Украине и их гибели рассматриваться как шаг к формальному втягиванию НАТО в прямой конфликт с Россией.

Американское издание о британской стратегии

Американский журнал The National Interest опубликовал материал, в котором утверждается, что Лондон ведёт на Украине «фейковую миротворческую игру». По мнению авторов публикации, британский истеблишмент, ещё недавно подталкивавший Киев к продолжению боевых действий и требовавший максимального ослабления России, перешёл к демонстрации готовности к переговорам.

Однако, как утверждает издание, цель этих жестов — не достижение устойчивого мира, а тактическая пауза. Ключевая задача Лондона, по версии The National Interest, заключается в том, чтобы переждать администрацию Дональда Трампа, минимизировать влияние его мирных инициатив и не допустить отдаления США от НАТО.

На этом фоне в американский Конгресс впервые за всё время существования Североатлантического альянса внесён законопроект о выходе США из НАТО. Инициатором выступил республиканец Томас Маси.

Ситуация с энергоснабжением Украины

Владимир Зеленский заявил о готовности к заключению «энергетического перемирия». Между тем директор Центра исследования энергетики Украины Харченко сообщил, что украинская энергетическая инфраструктура способна выдержать не более двух-трёх обстрелов.

По имеющимся данным, седьмого декабря была полностью уничтожена Кременчугская подстанция мощностью 330 киловольт. Эксперты говорят о прохождении точки невозврата для энергоснабжения Харькова. Киев и другие крупные города Украины испытывают отключения электроэнергии продолжительностью от четырнадцати до шестнадцати часов в сутки.

Полковник Аслан Нахушев считает, что в сложившейся ситуации согласие на энергетическое перемирие было бы стратегической ошибкой.

Приднестровский фактор

На фоне происходящих событий Украина вновь актуализировала тему Приднестровья. Главное управление разведки Украины заявило о том, что Россия якобы срочно усиливает военное присутствие в Приднестровской Молдавской Республике. По версии украинской стороны, это делается для отвлечения украинских ресурсов. Доказательств данного утверждения представлено не было.

