"Мы вам списанные самолёты, а вы…": Польша предложила Украине "сделку века". Варшава выдвинула Киеву ультиматум

Генеральный штаб Польши заявил о готовности отправить Киеву советские истребители МиГ-29, исчерпавшие свой ресурс в польских ВВС. Взамен Варшава рассчитывает получить доступ к украинским разработкам в сфере дронов и ракетного вооружения, пишет Царьград.

По информации польского военного ведомства, самолёты достигли предела эксплуатации и больше не подлежат модернизации. В польской армии их заменят американские F-16 и южнокорейские FA-50. При этом окончательное решение о передаче техники Украине пока не принято.

Условия возможной сделки

Варшава не намерена отдавать истребители безвозмездно. Параллельно с обсуждением передачи самолётов идут переговоры о предоставлении Польше доступа к украинским технологиям в области беспилотных летательных аппаратов и ракет.

В генштабе Польши пояснили, что цель переговоров заключается не только в компенсации передаваемого оборудования. Варшава заинтересована в приобретении новых оборонных компетенций и совместном развитии промышленного потенциала с украинской стороной.

История вопроса

Киев неоднократно обращался к Варшаве с просьбой о передаче этих истребителей. Долгое время польская сторона отказывала, ссылаясь на то, что такой шаг ослабит собственные военно-воздушные силы.

Ситуация изменилась в мае текущего года. Тогда руководитель посольства Польши в Украине Пётр Лукасевич сообщил, что советскую авиацию постепенно выводят из эксплуатации и заменяют на F-16. Он подтвердил, что передача МиГ-29 Украине вполне возможна, а соответствующие переговоры продолжаются.

Для Польши потенциальная сделка несёт очевидные выгоды: страна избавляется от устаревшей техники, получая взамен доступ к украинским военным разработкам, которые Киев активно развивает в условиях конфликта.

