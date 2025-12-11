Уступки закончились: официальный ответ Кремля Зеленскому. Киев потерял последние "козыри" – не помог даже Макрон

09:37, 11 дек 2025

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 10 декабря ответил на инициативу президента Украины Владимира Зеленского о возможном энергетическом перемирии. Москва дала понять, что работает над достижением полноценного мира, а не временного прекращения огня, пишет Царьград.

Накануне украинский лидер заявил о готовности к энергетическому перемирию при условии аналогичной готовности российской стороны. Одновременно Зеленский сообщил, что Киев пока не передал Вашингтону обновлённый мирный план. По его словам, работа ведётся на уровне советников, и документ планировалось направить американской стороне на следующий день.

Три документа на столе переговоров

Зеленский уточнил, что украинская сторона в настоящее время обсуждает три ключевых документа. Первый представляет собой рамочное соглашение из двадцати пунктов, которое постоянно корректируется. Второй касается гарантий безопасности — здесь Киев ожидает предложений от военных и результатов их консультаций с американскими партнёрами. Этот документ, по замыслу украинского руководства, должен быть согласован с позицией стран-союзников. Третий документ посвящён послевоенному восстановлению и вступит в силу после завершения боевых действий либо установления режима прекращения огня.

Позиция Москвы

Ответ Кремля оказался лаконичным и недвусмысленным. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия работает именно над достижением мира на Украине, а не над установлением перемирия. Тем самым российская сторона обозначила принципиальное различие между временным прекращением огня и полноценным урегулированием конфликта.

Вопрос о выборах

Отдельной темой стал вопрос о проведении выборов на Украине. Ранее американский лидер Дональд Трамп неоднократно поднимал этот вопрос. Зеленский в ответ выразил готовность организовать избирательный процесс в течение шестидесяти-девяноста дней, однако обусловил это необходимостью помощи со стороны Соединённых Штатов в обеспечении безопасности страны. Политолог Данила Гуреев считает, что в данном предложении содержится политическая ловушка.

Таким образом, диалог между сторонами продолжается, однако позиции Москвы и Киева по-прежнему существенно расходятся в понимании формата возможного урегулирования.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok