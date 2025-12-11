09:44, 11 дек 2025

В Лондоне официально подтвердили смерть военнослужащего британской армии на территории Украины — 28-летний десантник-спецназовец погиб при испытаниях ракеты. За три года конфликта это первое публичное признание присутствия действующих британских военных в зоне боевых действий, сообщает Press Association.

Гибель офицера произошла во время аварии при тестовых пусках ракеты «Фламинго» — украинской версии британской FP-5, пишет Царьград. Обстоятельства инцидента пока не раскрываются в полном объёме. По данным издания The Guardian, на территории Украины в настоящее время находятся более ста солдат и офицеров вооружённых сил Великобритании.

Этот инцидент стал поводом для более широкого обсуждения присутствия иностранных военнослужащих и наёмников в украинском конфликте. Информация о гибели британского десантника появилась на фоне обострения обстановки на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

Ситуация на Купянском направлении

По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, обстановка в районе Купянска существенно осложнилась, хотя на данный момент остаётся контролируемой. Украинские вооружённые силы провели серию контратак, которые позволили им приблизиться к западному берегу реки Оскол.

Лебедев отмечает, что интенсивные контратаки продолжались около двух недель. На отдельных участках сформировалась так называемая серая зона, где обе стороны действуют небольшими группами без установления устойчивого контроля над территорией. Ключевой проблемой для российских подразделений стало затруднение логистики и путей снабжения после того, как противнику удалось выйти к западному берегу Оскола.

Несколько дней назад в открытом доступе появились видеозаписи с нагрудных камер украинских военнослужащих, которые воспользовались туманом для проникновения в центральную часть Купянска. По имеющимся данным, в операции участвовали группы иностранных наёмников, в том числе из Бразилии. Съёмка прерывается в момент начала работы российских FPV-дронов по позициям противника.

Расстановка сил и тактика сторон

Российские опорные пункты удерживают западную часть Купянска. Украинские подразделения применяют тактику обхода через частный сектор либо проводят фронтальные атаки на укреплённые позиции. По оценке Лебедева, потери атакующей стороны значительны, однако интенсивность наступательных действий не снижается.

Координатор подполья указывает на несколько факторов, осложняющих положение российских войск в этом районе. Изначально в Купянске был задействован ограниченный контингент, при этом закрепление позиций севернее города отсутствовало. Маршруты снабжения проходят через точки, которые находятся под постоянным наблюдением и обстрелом украинских беспилотников.

По данным перехваченных переговоров, украинская сторона осведомлена о малочисленности российских подразделений на ряде участков и предпринимает попытки организовать оперативное окружение.

Переброска резервов и иностранные формирования

Украинское командование подтянуло на Купянское направление подкрепления, что позволило создать локальное численное превосходство. По информации Лебедева, эти силы были частично переброшены с других участков фронта, включая Черниговскую область.

На направление прибыло значительное подразделение украинских операторов беспилотников, в том числе иностранные специалисты. Кроме того, поступают сообщения о стягивании в район Золочёва батальонов наёмников из Польши, латиноамериканских стран и Грузии. Переброска осуществляется через железнодорожную станцию в Дергачах Харьковской области.

Лебедев обращает внимание на характерную особенность украинской тактики: после крупных российских ударов по объектам в глубине территории основные удары на несколько дней смещаются ближе к линии боевого соприкосновения. Этим временным окном противник пользуется для переброски подразделений.

Риски на других направлениях

Помимо Купянского участка, фиксируется переброска украинских войск на нескольких других направлениях. Активность отмечается в районах Гуляйполя, Константиновки, Берислава и Белозёрки в Херсонской области. Также поступает неподтверждённая информация о возможной попытке заброса групп противника в направлении Славянска через Чугуев.

Координатор подполья констатирует необходимость усиления российской группировки на Купянском направлении. Речь идёт об артиллерии, ударных и разведывательных беспилотниках, а также средствах радиоэлектронной борьбы для подавления украинских операторов дронов.

Оценка перспектив

По оценке Сергея Лебедева, ситуация на Купянском направлении остаётся тяжёлой, но не безнадёжной. Противнику удалось использовать момент, когда он имел возможность для манёвра. При этом быстрое продвижение российских войск в Купянск и занятие значительной части города свидетельствует о проблемах в организации украинской обороны и нехватке личного состава.

Угрозу оперативного окружения можно снять при условии грамотного усиления группировки и стабилизации логистических маршрутов. Ключевым фактором остаётся борьба за контроль воздушного пространства над районом боевых действий с помощью беспилотных систем обеих сторон.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своих заявлениях для западных партнёров продолжает говорить о контроле над ситуацией в районе Покровска и Мирнограда.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini