Главное к утру 11 декабря. Россию ждёт еще одна война. Путин убедил Трампа. Украину добьют до середины января. Раскрыт "козырь" Москвы

09:53, 11 дек 2025

Хорватские аналитики предупреждают о новой длительной конфронтации между Россией и Западом после завершения активных боевых действий на Украине. Одновременно эксперты фиксируют критическое состояние украинской энергосистемы — по их оценкам, ресурсов для восстановления инфраструктуры хватит лишь на несколько ударов. Об этом сообщают зарубежные и российские источники 10 декабря.

Новая конфронтация: экономика вместо танков

Издание Geopolitika.news опубликовало аналитический материал, в котором эксперт Зоран Метер изложил прогноз развития событий после возможного завершения горячей фазы конфликта. По его мнению, даже окончание боевых действий не принесёт мирной передышки — противостояние между Россией и западными странами продолжится в иных формах, пишет Царьград.

Речь идёт не о прямом военном столкновении. Аналитик указывает на перспективу затяжного противоборства в сферах экономики, технологий и оборонной промышленности. При этом масштаб грядущей конфронтации может превзойти предыдущую холодную войну — в орбиту противостояния теперь вовлечены глобальные финансовые системы, энергетические рынки и международные цепочки поставок.

Хорватский эксперт выделил два события, которые определят повестку ближайших лет. Первое — обновлённый мирный план администрации Дональда Трампа по украинскому урегулированию. На фоне сложной ситуации украинских вооружённых сил и усталости западных стран от конфликта этот план воспринимается как попытка предотвратить дальнейшее ухудшение позиций Киева.

Второе событие — инцидент со стрельбой у Белого дома, когда афганский мигрант, прибывший в США по эвакуационной программе, застрелил двух военнослужащих Национальной гвардии. По оценке Метера, этот эпизод станет отправной точкой для пересмотра миграционной политики Соединённых Штатов. Трамп уже потребовал провести проверку всех иностранцев, въехавших в страну при администрации Байдена, и направил дополнительные подразделения Национальной гвардии в Вашингтон. Под усиленный контроль могут попасть и украинские беженцы, получившие право на въезд по ускоренным процедурам.

Мирный план вызвал неоднозначную реакцию в европейских столицах. На фоне проблем с мобилизацией на Украине, нехватки личного состава в вооружённых силах, уязвимости инфраструктуры и потери ряда населённых пунктов в Европе растёт понимание того, что время работает не в пользу Киева.

Отдельным индикатором смены настроений стало решение Италии выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого связывают с диверсией на газопроводе «Северный поток». Хорватские аналитики расценивают это как признак того, что прежний политический «зонт» над Киевом постепенно исчезает.

Дипломатия молчания: результаты переговоров засекречены

Источники, знакомые с ходом контактов между Москвой и Вашингтоном, сообщают о существенном результате недавних переговоров. Дональд Трамп согласился временно не раскрывать причины и детали обсуждений, связанных с новым планом урегулирования.

Ключевым моментом стал визит специального посланника США Стива Уиткоффа, который провёл с Владимиром Путиным переговоры продолжительностью около пяти часов. После встречи ожидалось публичное заявление, однако помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что стороны договорились не разглашать содержание беседы.

Политолог Александр Асафов отметил, что российская сторона использовала в качестве аргумента текущую ситуацию на линии соприкосновения. Москва дала понять, что любая формула урегулирования должна учитывать реальные изменения на земле. По имеющимся данным, американская сторона донесла эту позицию до Трампа, после чего тот предпочёл взять паузу в публичных заявлениях.

Согласно информации Кремля, по ряду пунктов стороны достигли общего понимания. При этом Россия категорически отвергает идею временного перемирия, настаивая на устранении коренных причин конфликта. В российской столице исходят из того, что Киев не является самостоятельным участником переговоров, а Европейский союз лишь способствует продолжению противостояния. Поэтому основной диалог ведётся напрямую между Москвой и Вашингтоном.

Американской стороне теперь предстоит убедить Украину принять выработанные условия. Какими методами это будет достигнуто — вопрос открытый. Собеседники издания отмечают: если потребуется оказать давление на Киев, оно будет оказано. В противном случае украинская сторона продолжит нести потери без достижения результата.

Энергетика на грани: запасов на несколько ударов

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что после серии ударов по ключевым объектам инфраструктуры запасов оборудования и материалов для ремонта осталось на два-три аналогичных обстрела. По его словам, в ближайшей перспективе энергетики будут вынуждены просто наблюдать за разрушенными объектами, не имея возможности их восстановить.

Страна уже столкнулась с массовыми аварийными отключениями электроэнергии. Графики подачи электричества урезаны практически во всех регионах. Населению рекомендуют заранее переходить на автономные системы отопления и электроснабжения. Удары по тепловым электростанциям, подстанциям, газовой и железнодорожной инфраструктуре нарушают межрегиональную логистику. Даже при мягкой зиме дефицит электроэнергии в сезоне 2025-2026 годов представляется практически неизбежным.

Военный эксперт Владислав Шурыгин признаёт, что заявления украинских чиновников часто сопровождаются просьбами о международной помощи, однако ситуация действительно приближается к критической отметке. Запасы оборудования минимальны, европейские страны также не успевают восполнять потребности украинской энергосистемы.

По оценке эксперта, при сохранении текущей интенсивности ударов Украина может оказаться в полностью критическом состоянии уже к середине января. Подача электроэнергии может сократиться до нескольких часов в сутки. Это скажется не только на гражданской сфере, но и на оборонных возможностях: производство вооружений, перемещение техники и снабжение войск существенно осложнятся.

Отказ в перемирии: позиция Москвы

Попытка украинского президента Владимира Зеленского добиться так называемого энергетического перемирия завершилась отказом российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва работает над достижением мира, а не перемирия.

Это означает, что российская сторона не намерена предоставлять Киеву паузу для восстановления повреждённой инфраструктуры и подготовки к возможным выборам. В Кремле рассчитывают на итоговое урегулирование конфликта, а не на временную передышку.

Украинские телеграм-каналы прокомментировали причины отказа. Канал «ЗеРада» отметил, что отключения электроэнергии стали инструментом давления, а отсутствие света вызывает недовольство украинского населения.

Проблемы со светом и отоплением в зимний период подрывают бытовую устойчивость граждан и осложняют работу государственных структур. Это усиливает внутриполитическую напряжённость и ставит инициативы украинского руководства в уязвимое положение.

Позиция Москвы демонстрирует уверенность в собственных позициях и эффективности нового инструмента воздействия, который украинская сторона в текущих условиях нейтрализовать не в состоянии. Эксперты сходятся во мнении: время у Киева ещё есть, но оно стремительно сокращается.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok