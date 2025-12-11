Путин объявил о новой «семейной выплате» для семей с двумя детьми и более — НДФЛ снизят до 6%

22:02, 11 дек 2025

С 2026 года в России заработает новая мера поддержки многодетных семей. Об этом 11 декабря сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства рассказал, что семьи, в которых воспитываются двое и более детей, смогут претендовать на так называемую семейную выплату. Главное условие — среднедушевой доход в семье за предыдущий год не должен превышать полутора прожиточных минимумов по региону. Если семья соответствует этому критерию, каждый работающий родитель получит право вернуть часть уплаченного подоходного налога. Фактически для таких семей расчётная ставка НДФЛ составит всего 6 процентов, а разницу государство компенсирует.

Для получения выплаты потребуется подать заявление в период с 1 июня по 1 октября. Путин отдельно подчеркнул, что процедура оформления должна быть максимально простой и не создавать лишних сложностей для граждан.

Бедность под контролем

Президент напомнил о стратегических задачах по борьбе с бедностью в стране. К 2030 году уровень бедности планируется снизить до показателя менее 7 процентов, а к 2036 году — ниже 5 процентов. При этом Путин обратил внимание, что при оценке материального положения граждан необходимо учитывать не только размер доходов, но и применять комплексный подход.

Сохранение прежних льгот

Важный момент — семейная выплата станет дополнительным инструментом поддержки. Все действующие механизмы помощи семьям с детьми продолжат работать в прежнем режиме. Право на получение других пособий и льгот у семей сохраняется в полном объёме.

По мнению главы государства, новый механизм позволит сделать систему социальной поддержки более адресной и справедливой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Кремль / сайт