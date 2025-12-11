Пенсии в России вырастут на 7,6% с января 2026 года
22:20, 11 дек 2025
С 1 января 2026 года в России проиндексируют страховые пенсии по старости на 7,6%. Это решение озвучил Владимир Путин.
Главное изменение для пенсионеров — выплаты вырастут больше, чем ожидаемая инфляция за 2025 год. Это требование закреплено в майском указе 2024 года: пенсии должны обгонять рост цен, чтобы реальные доходы людей не падали.
Задача государства сейчас — системно повышать доходы пожилых людей и обеспечивать рост благосостояния быстрее, чем дорожают товары и услуги.
