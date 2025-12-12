"Это кошмар какой-то": жуткая атака на Москву. Такое зарево впервые - шокирующие кадры ударов "Британских бпла" утекли в сеть. Ранен ребёнок

09:22, 12 дек 2025

В ночь на 12 декабря украинские беспилотники атаковали сразу несколько регионов России. Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Твери, где дрон попал в жилой многоквартирный дом. Пострадали семь человек, среди которых ребёнок. Об этом сообщил глава региона и ряд телеграм-каналов.

Удар по жилому дому в Твери

Беспилотник, предположительно Ан-196 «Лютый» или британский FP-1/2, взорвался у подъезда многоквартирного дома. По свидетельствам местных жителей, аппарат врезался в квартиру на первом этаже. Взрывной волной и возникшим пожаром повреждены квартиры с первого по четвёртый этаж, в подъезде выбиты стёкла.

Очевидцы описывают момент удара: сначала ощутили сильную вибрацию, затем прогремел взрыв. До приезда пожарных расчётов жильцы пытались самостоятельно справиться с огнём. На место происшествия выехал губернатор, развёрнут оперативный штаб. Всем пострадавшим — шести взрослым и ребёнку — оказывается медицинская помощь в больнице. У них зафиксированы резаные раны от осколков стекла и ушибы различной степени тяжести. Жителей повреждённого дома эвакуируют.

По предварительным данным, ещё один беспилотник в Твери попал в торговый центр. Информация о пострадавших в этом инциденте пока не поступала.

Атаки на столичный регион

Несколько воздушных целей уничтожены на подлёте к Москве. По информации мэра столицы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. Примечательно, что три из них летели единой группой, что может свидетельствовать о скоординированном характере атаки.

Жители Одинцовского района сообщили о звуках взрывов в северо-западной части муниципалитета. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших на территории Московской области не уточняются.

Ярославль под ударом второй день подряд

На рассвете серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Местные жители насчитали не менее семи уничтоженных вражеских дронов в воздухе. Город подвергается атакам уже вторые сутки подряд. По некоторым данным, целью налёта являлся нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы зафиксировали необычное явление в небе — яркое жёлто-оранжевое свечение, напоминающее по форме характерный силуэт. Подобное зрелище при уничтожении беспилотников наблюдается впервые, что породило версии о применении противником дронов нового типа. Впрочем, соответствующие видеозаписи распространяются преимущественно в украинских социальных сетях, поэтому их подлинность вызывает сомнения.

География ночных налётов

Под удар также попали южные регионы страны. В Ростовской области атаку отразили в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что пострадавших нет.

В Краснодарском крае целями стали Сочи и Туапсе. Очевидцы зафиксировали не менее пяти взрывов и наблюдали вспышки в небе со стороны Чёрного моря. На территории курортного города объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов, включалась сирена воздушной опасности.

Ограничения в работе аэропортов

В связи с массированной атакой Росавиация ввела план «Ковёр» в аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля, Сочи, Волгограда, Калуги и Тамбова. Воздушные гавани временно прекращали приём и отправку рейсов. В столичных аэропортах порядка двухсот рейсов подверглись задержке или отмене.

Вторые сутки массированных ударов

Нынешняя атака стала продолжением налёта предыдущей ночи. В ночь на одиннадцатое декабря российская противовоздушная оборона уничтожила двести восемьдесят семь вражеских беспилотников. Около сорока из них направлялись в сторону столицы. На протяжении всего дня и вечера противник продолжал запускать дроны в направлении Москвы.

По имеющимся данным, среди целей двухдневной атаки значились промышленные объекты. В частности, удару подвергся химический комбинат в Великом Новгороде, являющийся крупнейшим в стране производителем удобрений. В Смоленской области целью противника называют химическое предприятие в Дорогобуже.

Версия о беспилотниках иностранного производства

Ряд источников указывает, что в ходе атаки применялись беспилотники предположительно британского производства модели FP-1/2. Внешне они практически не отличаются от стандартных украинских Ан-196 «Лютый», однако, по заявлениям украинской стороны, обладают увеличенной дальностью полёта. Ранее подобная ситуация возникала с ракетами FP-5, которые украинские официальные лица пытались представить как собственную разработку под названием «Фламинго».

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok