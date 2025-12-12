Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Эксклюзив из Краматорска: Город в знаках смерти. Российских солдат ждет адский бой

Эксклюзив из Краматорска: Город в знаках смерти. Российских солдат ждет адский бой

09:31, 12 дек 2025

Российская армия продолжает продвижение к Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой области. В открытый доступ попали видеозаписи, демонстрирующие систему обороны украинских вооружённых сил в районе Краматорска, включая противотанковые заграждения и минные поля вдоль основных транспортных артерий.

Согласно появившимся данным, ВС России применяют тактику, аналогичную той, что использовалась при наступлении на Покровск. Основные усилия сосредоточены на нарушении логистических маршрутов противника и нанесении ударов по тыловым позициям. Для этого задействованы дроны различных типов, реактивная артиллерия. Целями становятся пункты временной дислокации, стоянки военной техники, объекты энергетической инфраструктуры и командные пункты.

Состояние оборонительных сооружений

На опубликованных кадрах зафиксирована третья линия обороны, состоящая из противотанковых рвов и бетонных заграждений типа «зубы дракона». Однако качество этих укреплений вызывает вопросы. Стандартная высота подобных бетонных пирамид должна составлять около полутора метров, тогда как установленные конструкции достигают лишь сорока-пятидесяти сантиметров. Визуально создаётся впечатление, что заграждения перемещались вручную, хотя нормативный вес каждого элемента превышает тысячу двести килограммов.

 

Общая конфигурация оборонительной линии включает три неглубоких рва и три ряда бетонных заграждений, расположенных вплотную друг к другу. Автор видеозаписи, комментируя обстановку, периодически переходит с русского языка на польский. Он сообщает о регулярных атаках беспилотников и отмечает, что украинская сторона концентрирует на позициях бронетехнику с дополнительной защитой от дронов, а также многочисленные расчёты операторов беспилотных летательных аппаратов. Сборка дронов осуществляется в мастерских непосредственно на территории города.

Минирование и эвакуация населения

Вдоль основной автомобильной дороги установлены предупреждающие таблички о минной опасности. Минные заграждения размещены в оврагах, на полях и участках бездорожья по обеим сторонам трассы. По этой же дороге в настоящее время происходит эвакуация мирного населения. Гражданские автомобили простаивают в многочасовых заторах, при этом люди вынуждены оставаться в транспортных средствах из-за угрозы подрыва на минах при выходе на обочину.

 

Славянско-Краматорская агломерация рассматривается как ключевой оборонительный рубеж украинских вооружённых сил в данном направлении. Система укреплений в этом районе создавалась на протяжении длительного времени, начиная с две тысячи четырнадцатого года. Вместе с тем опыт предшествующих боевых действий показывает, что даже тщательно подготовленные укреплённые районы могут быть взяты быстрее ожидаемого срока, как это произошло в случае с Северском.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

"Это кошмар какой-то": жуткая атака на Москву. Такое зарево впервые - шокирующие кадры ударов "Британских бпла" утекли в сеть. Ранен ребёнок

Читайте также:

"Это кошмар какой-то": жуткая атака на Москву. Такое зарево впервые - шокирующие кадры ударов "Британских бпла" утекли в сеть. Ранен ребёнок
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

Авиабомбы в деле: Россия нанесла удары по ВСУ в Сумской и Николаевской областях в ночь на 25 августа — поражен важный объект
Россия/мир
Авиабомбы в деле: Россия нанесла удары по ВСУ в Сумской и Николаевской областях в ночь на 25 августа — поражен важный объект
Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России
Россия/мир
Куда дотянется Украина ATACMS и Storms Shadow: военблогер Подоляка показал вероятные цели на территории России
Минобороны России сообщило о разгроме ВСУ в 14 населенных пунктах под Курском
Россия/мир
Минобороны России сообщило о разгроме ВСУ в 14 населенных пунктах под Курском
Шесть группировок войск РФ атаковали объекты ВСУ по всему фронту от Харькова до Херсона
Россия/мир
Шесть группировок войск РФ атаковали объекты ВСУ по всему фронту от Харькова до Херсона


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен