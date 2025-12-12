09:31, 12 дек 2025

Российская армия продолжает продвижение к Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой области. В открытый доступ попали видеозаписи, демонстрирующие систему обороны украинских вооружённых сил в районе Краматорска, включая противотанковые заграждения и минные поля вдоль основных транспортных артерий.

Согласно появившимся данным, ВС России применяют тактику, аналогичную той, что использовалась при наступлении на Покровск. Основные усилия сосредоточены на нарушении логистических маршрутов противника и нанесении ударов по тыловым позициям. Для этого задействованы дроны различных типов, реактивная артиллерия. Целями становятся пункты временной дислокации, стоянки военной техники, объекты энергетической инфраструктуры и командные пункты.

Состояние оборонительных сооружений

На опубликованных кадрах зафиксирована третья линия обороны, состоящая из противотанковых рвов и бетонных заграждений типа «зубы дракона». Однако качество этих укреплений вызывает вопросы. Стандартная высота подобных бетонных пирамид должна составлять около полутора метров, тогда как установленные конструкции достигают лишь сорока-пятидесяти сантиметров. Визуально создаётся впечатление, что заграждения перемещались вручную, хотя нормативный вес каждого элемента превышает тысячу двести килограммов.

Общая конфигурация оборонительной линии включает три неглубоких рва и три ряда бетонных заграждений, расположенных вплотную друг к другу. Автор видеозаписи, комментируя обстановку, периодически переходит с русского языка на польский. Он сообщает о регулярных атаках беспилотников и отмечает, что украинская сторона концентрирует на позициях бронетехнику с дополнительной защитой от дронов, а также многочисленные расчёты операторов беспилотных летательных аппаратов. Сборка дронов осуществляется в мастерских непосредственно на территории города.

Минирование и эвакуация населения

Вдоль основной автомобильной дороги установлены предупреждающие таблички о минной опасности. Минные заграждения размещены в оврагах, на полях и участках бездорожья по обеим сторонам трассы. По этой же дороге в настоящее время происходит эвакуация мирного населения. Гражданские автомобили простаивают в многочасовых заторах, при этом люди вынуждены оставаться в транспортных средствах из-за угрозы подрыва на минах при выходе на обочину.

Славянско-Краматорская агломерация рассматривается как ключевой оборонительный рубеж украинских вооружённых сил в данном направлении. Система укреплений в этом районе создавалась на протяжении длительного времени, начиная с две тысячи четырнадцатого года. Вместе с тем опыт предшествующих боевых действий показывает, что даже тщательно подготовленные укреплённые районы могут быть взяты быстрее ожидаемого срока, как это произошло в случае с Северском.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Grok