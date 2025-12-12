09:44, 12 дек 2025

Российские военные инженеры модернизировали ударные дроны «Герань-2», установив на них ракеты класса «воздух-воздух». Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на данные объективного контроля и комментарии военных экспертов. Замминистра обороны Украины Юрий Мироненко в разговоре с западными журналистами подтвердил, что модернизированные беспилотники теперь атакуют вертолёты и самолёты-перехватчики.

Техническое переоснащение превратило ударный беспилотник в многофункциональную платформу. На опубликованных кадрах из украинских источников видно, что дроны оборудованы камерами заднего вида для обеспечения кругового обзора. Кроме того, на борту размещены ракеты Р-60. Обломки сбитых аппаратов также подтверждают наличие пусковых устройств АПУ-60 и неиспользованных боеприпасов, пишет Царьград.

Особенности применения

Военный обозреватель Влад Шлепченко отмечает особую тактическую сложность, которую создаёт низкая скорость беспилотника. «Герань» перемещается со скоростью 180–200 километров в час. Для атаки столь медленной цели пилотам истребителей Су-27, МиГ-29 или F-16 необходимо снижать скорость практически до посадочной. Такой манёвр сопряжён с риском потери управления воздушным судном. При этом беспилотник сохраняет возможность для контратаки.

Недавно Вооружённые силы Украины потеряли истребитель Су-27, которым управлял подполковник Евгений Иванов. По мнению аналитиков, среди возможных причин поражения самолёта рассматривается версия об атаке модернизированным российским дроном, хотя не исключается и применение зенитных ракетных комплексов дальнего действия либо работа истребительной авиации.

Оценка военных специалистов

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации в отставке Владимир Попов в беседе с изданием «Царьград» прокомментировал влияние модернизированных беспилотников на тактику воздушного противостояния. По его словам, появление вооружённых ракетами дронов вынуждает пилотов действовать с повышенной осторожностью. Угроза контратаки со стороны беспилотника ограничивает возможности применения бортового вооружения и сближения с целью.

Генерал-майор подчеркнул, что при ограниченном количестве самолётов украинская сторона будет вынуждена учитывать новый фактор риска при планировании перехватов. Даже опытные лётчики высокого класса столкнутся с дополнительной нагрузкой при выполнении подобных задач.

Изменение тактики воздушного боя

Модернизация беспилотников меняет характер воздушного противостояния. Истребительная авиация противника вынуждена корректировать тактику применения, что снижает её оперативную эффективность. Пилотируемые самолёты, стоимость которых многократно превышает цену беспилотника, оказываются в ситуации, когда стандартные приёмы перехвата сопряжены с дополнительными рисками.

Таким образом, оснащение дронов ракетным вооружением и системами обзора расширяет их функциональные возможности за пределы ударных задач по наземным объектам.

