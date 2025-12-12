Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Последствия чудовищны: как зарабатывают на семьях пропавших бойцов СВО - Кашеварова сорвала маски с лже-экспертов

Последствия чудовищны: как зарабатывают на семьях пропавших бойцов СВО - Кашеварова сорвала маски с лже-экспертов

09:53, 12 дек 2025

Журналистка Анастасия Кашеварова выступила с разоблачением деятельности так называемых независимых экспертов, которые за десятки тысяч рублей берутся опознавать пропавших и погибших военнослужащих по размытым фотографиям. По её данным, речь идёт о систематическом обмане семей, отчаянно ищущих информацию о судьбе своих близких, пишет Царьград.

Как работает схема

Суть претензий сводится к следующему: специалисты подтверждают личность человека по деталям, которые в принципе не позволяют провести достоверную идентификацию. В ход идут изображения рук, ушей, ногтей или фотографии настолько низкого качества, что лицо на них попросту невозможно разглядеть. По словам Кашеваровой, фиксировались случаи, когда высокий процент совпадения выдавался даже при сравнении снимков людей с очевидно разной внешностью.

Журналистка описывает ситуации, когда семьи специально направляли на проверку фотографии бойцов с обменов, заведомо зная, что их родственника среди них нет. Тем не менее заключения содержали утверждения о совпадении с вероятностью до девяноста девяти процентов. Подобный подход, по мнению Кашеваровой, нельзя списать на добросовестную ошибку.

Кто проводит экспертизы

Особое внимание журналистка уделила Челябинскому научно-исследовательскому институту судебной экспертизы СТЭЛС. Заключения этой организации подписывают всего три человека: генеральный директор Александр Власов, предположительно его сын, а также специалист по имени Наталья Малина.

 

Кашеварова подчёркивает важную деталь: учреждение не является государственной структурой. Руководитель института носит звание профессора Российской академии естествознания. Однако, как поясняет журналистка, эту организацию не следует путать с Российской академией наук. РАЕ представляет собой общественное объединение, а не государственное научное учреждение, поэтому присвоенные ею звания не имеют официального статуса и не приравниваются к учёным степеням, которые выдаёт государственная аттестационная комиссия.

Стоимость услуг и рост доходов

Цена одного заключения составляет порядка тридцати тысяч рублей. Предварительную оценку проводят бесплатно, однако для получения официального документа необходима оплата. Кашеварова приводит данные о финансовых показателях организации: если в 2022 году выручка составляла сто сорок четыре тысячи рублей, то по итогам 2024 года этот показатель превысил восемь миллионов. Таким образом, за два года доходы выросли более чем в пятьдесят раз. По сравнению с 2023 годом выручка увеличилась вдвое. Информация за 2025 год пока отсутствует в открытом доступе.

Почему семьи обращаются за такими услугами

Журналистка объясняет востребованность подобных услуг психологическими причинами. Родственники пропавших военнослужащих обращаются к таким специалистам, потому что жить в неизвестности и принимать реальность крайне тяжело, а для некоторых — физически невыносимо. По сути, люди платят за возможность сохранить надежду.

При этом Кашеварова признаёт, что методики идентификации, системы сертификации экспертов и лицензирования деятельности формально существуют. Однако на практике все эти механизмы контроля работают лишь теоретически, что позволяет недобросовестным исполнителям выдавать заключения, не соответствующие действительности.

Последствия для семей

Результаты такой деятельности Кашеварова характеризует как чудовищные. Получив заключение о высокой вероятности совпадения, родственники оказываются во власти иллюзий и не могут смириться с возможной гибелью близкого человека. Они продолжают добиваться официального признания статуса военнопленного, что создаёт дополнительную нагрузку на военные ведомства. При этом психологическое состояние самих семей только ухудшается, поскольку ложная надежда не даёт пройти через процесс принятия утраты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Враг в ступоре: наш «универсальный каратель» уничтожает любые цели на СВО

Читайте также:

Враг в ступоре: наш «универсальный каратель» уничтожает любые цели на СВО
Автор: Семен Подгорный
Фото: Grok
Читайте также

Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»
Россия/мир
Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»
«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат
Россия/мир
«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
Россия/мир
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
«Это как все войска Бундесвера»: украинская журналистка заявила, что Зеленский скрывает реальное количество дезертиров в стране
Россия/мир
«Это как все войска Бундесвера»: украинская журналистка заявила, что Зеленский скрывает реальное количество дезертиров в стране


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен